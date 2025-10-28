Atento, Gallardo: el campeón del mundo que estaría dispuesto a jugar en River en 2026

En las últimas horas trascendió que un histórico de la Scaloneta tendría decidido vestir los colores del River de Marcelo Gallardo en 2026. ¿Quién es?

En el último tiempo, el fútbol argentino se vio atravesado por la vuelta de varios campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022. Actualmente son cinco los que regresaron para jugar en el país y el River de Marcelo Gallardo cuenta con tres de ellos: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella, aunque en Núñez se ilusionan con sumar uno más en el futuro cercano.

A mediados de 2025 se concretaron las históricas vueltas de Ángel Di María a Rosario Central y Leandro Paredes a Boca. Más allá de eso, hubo otra importante figura de la Scaloneta que coqueteó con seguir el mismo camino que sus compañeros, aunque finalmente no se terminó dando: Nicolás Otamendi.

Nicolás Otamendi tendría decidido jugar en River en 2026 En cada mercado de pases se volvió una sana costumbre que al defensor central se lo vincule de manera concreta con el Millonario, equipo del cual es confeso hincha. La chance más latente estuvo antes del Mundial de Clubes, pero el General finalmente renovó su contrato con el Benfica de Portugal por un año más y descartó por completo regresar al país por aquel entonces.

No obstante, en las últimas horas surgió un fuerte rumor que atrapó por completo a los hinchas. Según informó el periodista Leo Paradizo en F10, programa de ESPN, el histórico zaguero surgido de Vélez tendría decidido vestir los colores de la Banda y se encargó de revelar cuándo sería: "Alguien muy cercano a Otamendi me dijo que él ya tomó la decisión, en caso de que River lo quiera, de ponerse la camiseta de River después del Mundial", comentó.