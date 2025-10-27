Lionel Messi reveló cuándo decidirá su participación en el Mundial 2026 con la Selección argentina

Una vez más, Messi evitó dar por segura su participación en el Mundial 2026 y dejó una frase que volvió a encender las dudas en los hinchas argentinos.

Lionel Messi con la Copa del Mundo en Qatar 2022: Leo no confirmó su presencia en el Mundial 2026 y dejó en claro qué evaluará antes de decidir.

Messi, quien ya disputó cinco Mundiales (de Alemania 2006 a Qatar 2022), habló en las últimas horas con NBC News y fue sincero sobre su futuro con la Albiceleste. “¿Jugar el Mundial 2026? Todavía no lo sé. Me gustaría estar en el Mundial y en un buen nivel, ser importante y ayudar a mi selección”, reconoció.

Lionel Messi dijo cuándo anunciará si va a jugar el Mundial 2026 Lionel Messi en una entrevista con NBC News A diferencia de lo que muchos suponen, el rosarino prefiere ser prudente. “Eso lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con Inter Miami. Ahí veré si realmente puedo estar al 100% y si soy capaz de ser útil para el grupo, para la Selección argentina. Ahí voy a tomar mi decisión”, explicó el campeón del mundo en Qatar.

Más allá de su deseo, Messi dejó claro que no quiere ocupar un lugar por nombre ni por historia. Su intención es llegar competitivo, en forma y con el mismo nivel que mostró en los últimos años. “Me gustaría estar, pero si no puedo rendir, prefiero dar un paso al costado”, deslizó el capitán argentino.