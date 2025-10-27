Lionel Messi reveló cuándo decidirá su participación en el Mundial 2026 con la Selección argentina
Una vez más, Messi evitó dar por segura su participación en el Mundial 2026 y dejó una frase que volvió a encender las dudas en los hinchas argentinos.
A menos de un año para el inicio del Mundial 2026, la gran incógnita gira en torno a Lionel Messi. El capitán de la Selección sigue brillando en Inter Miami y acaba de renovar su contrato hasta fines de 2028, pero aún no confirmó si jugará la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Messi, quien ya disputó cinco Mundiales (de Alemania 2006 a Qatar 2022), habló en las últimas horas con NBC News y fue sincero sobre su futuro con la Albiceleste. “¿Jugar el Mundial 2026? Todavía no lo sé. Me gustaría estar en el Mundial y en un buen nivel, ser importante y ayudar a mi selección”, reconoció.
A diferencia de lo que muchos suponen, el rosarino prefiere ser prudente. “Eso lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con Inter Miami. Ahí veré si realmente puedo estar al 100% y si soy capaz de ser útil para el grupo, para la Selección argentina. Ahí voy a tomar mi decisión”, explicó el campeón del mundo en Qatar.
Más allá de su deseo, Messi dejó claro que no quiere ocupar un lugar por nombre ni por historia. Su intención es llegar competitivo, en forma y con el mismo nivel que mostró en los últimos años. “Me gustaría estar, pero si no puedo rendir, prefiero dar un paso al costado”, deslizó el capitán argentino.
Por ahora, Scaloni lo espera sin presiones y los hinchas cruzan los dedos. Si su físico lo acompaña, todo indica que Messi buscará defender la corona en lo que sería su sexta Copa del Mundo. Hasta entonces, solo él tiene la respuesta.