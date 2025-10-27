La FIFPRO presentó a los 26 nominados a integrar el once ideal del 2025: quién es el único argentino

Argentina tiene un solo representante en la nómina de futbolistas para integrar el equipo ideal del último año de la FIFPRO.

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) todos los años, desde 2005, hace votar a los jugadores y asociaciones nacionales afiliadas al equipo ideal del año, para lo cual hace primero una lista de candidatos. Pensando en el mejor once del 2025, este lunes presentó oficialmente la lista de 26 nominados.

Entre ellos, se destaca la presencia de 7 nombres (que juegan actualmente o lo hicieron a lo largo del año) del París Saint-Germain y 6 del Real Madrid como los clubes más representados. Entre las nacionalidades, el país con más ternados es Portugal con 4, seguido de Brasil, Inglaterra, España y Francia con 3 cada uno. De Argentina, hubo apenas uno solo.

Messi, el único argentino nominado al once ideal de la FIFPRO 26 candidatos once ideal FIFPRO Se trata de Lionel Messi, quien también había estado nominado en 2024 junto al Dibu Martínez como representantes nacionales. El hecho de que el astro rosarino haya aparecido entre los 26 a pesar de sus 38 años y de que desde 2023 juega en la MLS, una liga muy menor, generó bastante polémicas entre los fanáticos. Lo mismo vale para Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Para destacar de la Pulga y el Bicho, son los dos futbolistas con mayor cantidad de presencias en el once ideal de la FIFPRO. El argentino estuvo en 17 oportunidades, todas consecutivas de 2007 a 2023, siendo la del año pasado la edición que cortó con su racha. En cuanto al portugués, lo integró 15 veces. ¿Podrá alguno de los dos volver a meterse en este 2025?

Los 26 nominados para el once ideal del 2025 Arqueros: Alisson Becker (Liverpool, Brasil), Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica) y Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia).