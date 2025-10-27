Tras el pedido de quiebra, otro mazazo para un San Lorenzo en crisis institucional

Mientras el equipo de fútbol está logrando hacer, contra todo pronóstico y pese a todo, una muy buena campaña en la Liga Profesional (considerando las circunstancias), San Lorenzo se encuentra como club sumido una de las peores y más largas crisis institucionales y económicas de sus 117 años de historia.

Desde el retorno a la presidencia de Marcelo Moretti, quien parece querer aferrarse al cargo a cualquier costo y a pesar del repudio generalizado de los hinchas y demás dirigentes, la situación se ha profundizado, llegando a presentarse días atrás un pedido de quiebra, por el que el club se presentó a la Justicia para presentar un plan de pago. Pero lejos de despejar el panorama, se van sumando día a día nuevos problemas que continúan acumulándose uno sobre el otro.

Las nuevas inhibiciones de la FIFA Inhibiciones San Lorenzo En las últimas horas, se dieron a conocer unas nuevas inhibiciones que la FIFA le impuso al Ciclón y por las cual ya acumula un total de once, según figura en el sitio web oficial del ente madre del fútbol internacional, lo que lo convierte en el segundo club más penalizado del continente, solo por detrás de San José de Oruro de Bolivia.

El cuadro de Boedo ya tenía seis inhibiciones que no había podido levantar en este 2025, por lo que no pudo incorporar jugadores el último mercado de pases. A estas se sumaron otras cinco el fin de semana relacionadas a derechos de formación y mecanismos de solidaridad de Diego Herazo y Rafael Pérez.