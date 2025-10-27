Echaron a otros dos técnicos de Primera y ya son 10 en el torneo Clausura ¡y 28 en el año!

La Liga Profesional de Fútbol sigue siendo un desafío imposible para los entrenadores y a 3 fechas de que finalice el torneo Clausura continúan rodando cabezas.

A pesar de que la Liga Profesional de Fútbol cuenta con 30 equipos, que le da demasiadas oportunidades a todos para pelear por cosas importantes y hay poco peligro de descenso, ya que solo 2 pierden la categoría, eso no evita que el fútbol argentino de Primera División continúe siendo una auténtica carnicería para los directores técnicos.

Solo en el Apertura, 18 entrenadores fueron despedidos o renunciaron. En el torneo Clausura, las desvinculaciones fueron menos copiosas, pero en las últimas semanas la cosa se incrementó. En esta fecha 13, a falta de tres para que finalice la temporada, se habían ido el Ogro Fabbiani de Newell's y Walter Ribonetto de Godoy cruz. Y esta semana se sumaron dos más.

Lucas Pusineri ya no es más DT de Atlético Tucumán Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATOficial/status/1982799771946385424&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Tucumán informa que en el día de la fecha, y de común acuerdo, Lucas Pusineri ha dejado de ser el Director Técnico del plantel de Primera División.



Agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados… pic.twitter.com/C4riOXBZ6h — Atlético Tucumán (@ATOficial) October 27, 2025 Uno de ellos Lucas Pusineri, que fue echado de Atlético Tucumán luego de la derrota del lunes pasado ante San Lorenzo. En primera instancia, la dirigencia parecía que lo iba a mantener de todos modos, pero esta mañana el confirmó la desvinculación mediante un comunicado oficial. De este modo, finalizó su segundo ciclo (ya lo había dirigido entre 2022 y 2023). Fueron un total de 28 partidos entre la liga y Copa Argentina, con 10 victorias, 4 empates y 14 caídas. Sumando sus dos etapas, Contabiliza 85 encuentros, de los que ganó 29, igualó 26 y perdió 30.

Kily González, out de Platense Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/1982802764641022083&partner=&hide_thread=false Cristian González dejó de ser el entrenador de #Platense



Esta mañana pasó a despedirse del plantel en el predio Doble Cinco.



Le deseamos éxitos a él y a su cuerpo técnico para lo que venga.#VamosCalamares pic.twitter.com/QDtUtBNf9h — Club Atlético Platense (@caplatense) October 27, 2025 Además, este fin de semana se produjo la salida del Kily González de Platense. El ex Rosario Central asumió en el segundo semestre y nunca pudo encontrar el rumbo, con un balance de 2 triunfos, 6 empates y 6 derrotas. El 0-3 ante Independiente del virnes marcó el final de su breve ciclo. Tras despedirlo, en el Calamar están avaluando volver a contratar a la dupla Orsi-Gómez.

De este modo, Pusineri y el Kily se convirtieron en el noveno y décimo entrenadores que dejan su cargo en el Clausura y los 27° y 28° en todo el 2025 de la Liga Profesional.