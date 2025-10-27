Echaron a otros dos técnicos de Primera y ya son 10 en el torneo Clausura ¡y 28 en el año!
La Liga Profesional de Fútbol sigue siendo un desafío imposible para los entrenadores y a 3 fechas de que finalice el torneo Clausura continúan rodando cabezas.
A pesar de que la Liga Profesional de Fútbol cuenta con 30 equipos, que le da demasiadas oportunidades a todos para pelear por cosas importantes y hay poco peligro de descenso, ya que solo 2 pierden la categoría, eso no evita que el fútbol argentino de Primera División continúe siendo una auténtica carnicería para los directores técnicos.
Solo en el Apertura, 18 entrenadores fueron despedidos o renunciaron. En el torneo Clausura, las desvinculaciones fueron menos copiosas, pero en las últimas semanas la cosa se incrementó. En esta fecha 13, a falta de tres para que finalice la temporada, se habían ido el Ogro Fabbiani de Newell's y Walter Ribonetto de Godoy cruz. Y esta semana se sumaron dos más.
Te Podría Interesar
Lucas Pusineri ya no es más DT de Atlético Tucumán
Uno de ellos Lucas Pusineri, que fue echado de Atlético Tucumán luego de la derrota del lunes pasado ante San Lorenzo. En primera instancia, la dirigencia parecía que lo iba a mantener de todos modos, pero esta mañana el confirmó la desvinculación mediante un comunicado oficial. De este modo, finalizó su segundo ciclo (ya lo había dirigido entre 2022 y 2023). Fueron un total de 28 partidos entre la liga y Copa Argentina, con 10 victorias, 4 empates y 14 caídas. Sumando sus dos etapas, Contabiliza 85 encuentros, de los que ganó 29, igualó 26 y perdió 30.
Kily González, out de Platense
Además, este fin de semana se produjo la salida del Kily González de Platense. El ex Rosario Central asumió en el segundo semestre y nunca pudo encontrar el rumbo, con un balance de 2 triunfos, 6 empates y 6 derrotas. El 0-3 ante Independiente del virnes marcó el final de su breve ciclo. Tras despedirlo, en el Calamar están avaluando volver a contratar a la dupla Orsi-Gómez.
De este modo, Pusineri y el Kily se convirtieron en el noveno y décimo entrenadores que dejan su cargo en el Clausura y los 27° y 28° en todo el 2025 de la Liga Profesional.
Los 28 técnicos que fueron destituidos de su cargo en lo que va del año
18 en el torneo Apertura:
- Marcelo Méndez (Gimnasia)
- Facundo Sava (Atlético Tucumán)
- Walter Erviti (Belgrano)
- Adolfo Pedernera (Godoy Cruz)
- Mariano Soso (Newell's)
- Cristian Fabbiani (Riestra)
- Sebastián Domínguez (Vélez)
- Andrés Yllana (Aldosivi)
- Raúl Antuña (San Martín de San Juan)
- Alexander Medina (Talleres)
- Pedro Troglio (Instituto)
- Kily González (Unión)
- Diego Flores (Gimnasia)
- Ariel Broggi (Banfield)
- Fernando Gago (Boca)
- Pablo de Muner (Defensa y Justicia)
- Miguel Ángel Russo (San Lorenzo)
- Favio Orsi - Sergio Gómez (Platense)
10 en el torneo Clausura:
- Diego Cocca (Talleres)
- Javier Sanguinetti (Sarmiento)
- Esteban Solari (Godoy Cruz)
- Mariano Charlier (Aldosivi)
- Julio Vaccari (Independiente)
- Alejandro Orfila (Gimnasia)
- Cristian Fabbiani (Newell's)
- Walter Ribonetto (Godoy Cruz)
- Lucas Pusineri (Atlético Tucumán)
- Kily González (Platense)