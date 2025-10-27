¡Bombazo! El impensado club al que podrían ir a dirigir Orsi y Gómez tras salir campeones con Platense

La dupla Orsi-Gómez, campeona con el Calamar en el Apertura 2024, podría volver a dirigir a un inesperado club que se acaba de quedar sin DT.

Luego de consagrarse campeón del torneo Apertura, Platense no puede retomar la senda de la victoria en el Clausura. El Calamar, que no gana desde la fecha 8 frente a Defensa y Justicia, sufrió una durísima derrota el pasado viernes ante Independiente por 3-0 en el Libertadores de América.

Tras el final del partido, Cristian “Kily” González no habló en conferencia de prensa y las dudas sobre su continuidad a futuro en el club comenzaron a crecer poco a poco. Finalmente, el pasado domingo, el exentrenador de Unión y Rosario Central llegó a un acuerdo con la dirigencia y dejó de ser el entrenador del Calamar.

Con el Kily al frente del equipo, la escuadra de Vicente López solo logró ganar dos encuentros (San Lorenzo y Defensa) en las 14 presentaciones en el Clausura. Además empató en sin ocasiones y cayó derrotado en otras 7, completando su mal registro.

La dupla Orsi-Gómez sería la principal candidata a reemplazarlo Con la salida del DT, la dirigencia de Platense comenzó a moverse rápidamente para buscar a su sucesor y en las últimas horas apareció un nombre que volvería a ilusionar a todo el pueblo Calamar: la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, conformada por los técnicos campeones del Apertura.