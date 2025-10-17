Tras dejar Platense, Orsi y Gómez aseguraron que estuvieron cerca de dirigir a un grande: "Hemos tenido conversaciones..."

Favio Orsi y Sergio Gómez se encuentran sin club desde su salida de Platense, aunque revelaron que casi llegan a uno de los equipos más importantes de la LPF.

Favio Orsi y Sergio Gómez lograron dar la nota hace unos cuatro meses, cuando llevaron a Platense a ganar el torneo Apertura 2025, el primer título en los 120 años de existencia del club, y convirtiéndose así en la primera dupla técnica en consagrarse campeona de Primera División en toda la historia del fútbol argentino.

Y fue una sorpresa aún mayor cuando, a los pocos días de la consagración y en medio de la algarabía, decidieron dejar el Calamar de manera repentina e inesperada. Y si bien se hablaba que todo podía estar relacionado a que tenían apalabrada su llegada a otro equipo, lo cierto es que desde entonces se encuentran sin trabajo. Aún así, habrían tenido la posibilidad de agarrar a uno de los grandes de la Liga Profesional.

Orsi y Gómez revelaron que estuvieron cerca de llegar a Independiente Orsi y Gómez revelaron que estuvieron cerca de llegar a Independiente "Si, tuvimos la chance de dirigir a Independiente", revelaron este viernes en F90, por la señal de ESPN. Esto habría sido en septiembre, luego de la renuncia de Julio Vaccari y previo al acuerdo con Gustavo Quinteros. "A lo largo de nuestra carrera hubo varios equipos grandes con los que hemos tenido conversaciones, desde que empezamos a dirigir en Primera División", aseguró Gómez a continuación.

De todos modos, Orsi y Gómez se mostraron optimistas de que más temprano que tarde encontrarán un nuevo equipo para dirigir: "Somos gente de trabajo, todo el tiempo queremos tener esa adrenalina y se extraña todo el tiempo. Nunca te vas del fútbol, por más que uno esté con la familia sigue hablando de fútbol".