La Conmebol dio a conocer el fallo tras la apelación del elenco de Avellaneda para que le reduzcan las sanciones luego de los brutales incidentes ante la U.

El fallo de la Conmebol tras la apelación de Independiente para reducir la pena por los incidentes ante la U. de Chile

La Comisión de Apelaciones de Conmebol rechazó el pedido de Independiente por el fallo tras los incidentes en el duelo frente a Universidad de Chile en el Libertadores de América por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Ante la negativa de la entidad que regula el fútbol sudamericano, la dirigencia del “Rojo”, comandada por Néstor Grindetti, recurriría la decisión al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el objetivo de reducir la gravedad de las sanciones impuestas.

Además de la eliminación del certamen internacional, el conjunto de Avellaneda recibió un castigo con catorce partidos sin aforo en competencias continentales y una multa de 250 mil dólares por el escándalo vivido el pasado miércoles 20 de agosto.

incidentes independiene Ocho barras de Independiente tienen pedido de captura internacional. NA Si bien los incidentes fueron iniciados por los hinchas del conjunto trasandino arrojando proyectiles hacía la parcialidad local, la reacción de la barrabrava de Independiente (se dirigieron hacía donde estaban los simpatizantes visitantes y los golpearon) generó que la Conmebol optara por darle la clasificación al elenco chileno.

Independiente irá ante el TAS Sin embargo, el recurso de Independiente podrá ser expuesto una vez que el ente máximo del fútbol sudamericano entregue los argumentos que llevaron a la decisión de rechazar la apelación. A partir de allí, los dirigidos por Gustavo Quinteros contarán con 21 días para presentarse frente al TAS.