La tremenda historia detrás de la furia de Gustavo Quinteros con Echenique y su expulsión en Independiente-Lanús

Gustavo Quinteros volvió a encontrarse con Fernando Echenique y el árbitro le mostró la roja por protestar. Los cruces calientes que protagonizaron ambos en 2024.

Gustavo Quinteros vio la roja ante el primer reclamo a Fernando Echenique, una historia que ya tiene varios capítulos.

Independiente no puede salir de una crisis profunda y, tras la derrota 0-2 ante Lanús en Avellaneda, sigue siendo el único equipo que todavía no pudo ganar en el torneo Clausura al cabo de 12 fechas. Para colmo, no fue el mejor estreno para Gustavo Quinteros en el LDA-REB: el DT se fue expulsado en el primer tiempo por una eufórica protesta a Fernando Echenique, un enfrentamiento que ya cuenta varios capítulos.

A los 30 minutos, el árbitro se acercó hacia el sector donde se encontraba el entrenador del Rojo y, sin advertencias previas, lo expulsó de la cancha por reclamarle de forma desmedida una tarjeta amarilla para un jugador del Granate. Lo cierto es que la tensa relación de Quinteros con Echenique viene desde hace rato, con encontronazos muy fuertes durante su etapa como técnico del Vélez.

En la Liga Profesional 2024, el juez dirigió al Fortín en varias ocasiones y todas terminaron en escándalo, con el Profe sacado por su actuación: los más recordados se dieron en los partidos ante Boca (0-1), Belgrano (1-1) y Lanús (0-0). Luego de este último partido frente al Granate, el DT lo destrozó en conferencia de prensa: "Estoy preocupado porque es la tercera vez que dirige a Vélez este árbitro. Contra Belgrano no nos cobró un penal y hoy volvió a suceder. Estamos preocupados por lo que se viene".

La historia de Gustavo Quinteros y Echenique se originó en el Boca-Vélez de 2024 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sc_espn/status/1801768644503884141?s=48&partner=&hide_thread=false "ESTÁ BIEN, ES A LO QUE VINISTE. ¿TE PENSAS QUE TE TENGO MIEDO?" el árbitro Fernando Echenique repartió tarjetas tras el partido y Vélez explotó en La Bombonera. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/I8sAaczhjw — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2024 A su vez, se volvieron a ver las caras sobre el final de ese año en lo que terminó siendo derrota de Vélez ante Unión en Santa Fe. “Que no nos pongan nunca más a un árbitro como Echenique, o como otros, a dirigirnos tres veces seguidas. Nos sentimos perjudicados. Es impresentable esto”, sentenció en aquella ocasión.

La expulsión de Quinteros en Independiente-Lanús Lo cierto es que se volvieron a encontrar este domingo por la noche, esta vez con Quinteros como técnico de Independiente, y la historia sumó un nuevo capítulo: Echenique lo expulsó y el DT, que ya venía disgustado por la designación, lo insultó de arriba a abajo antes de retirarse del campo de juego. Tremendo.