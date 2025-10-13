Por qué Boca quedó mejor parado tras la fecha 12 pese a no haber jugado su partido

Boca no jugó ante Barracas Central por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, pero de igual manera fue el gran ganador de la jornada. ¿Por qué?

El dolor por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo se mantiene y quedará para siempre en el mundo Boca. A días de su muerte, el técnico de 69 años tuvo un merecido homenaje durante el fin de semana en todas las canchas del fútbol argentino: los hinchas lo despidieron con un sentido y respetuoso minuto de silencio antes del comienzo de cada partido.

Por razones lógicas, la Liga Profesional tomó la decisión de suspender el encuentro que el Xeneize debía disputar el sábado pasado frente a Barracas Central por el torneo Clausura. No obstante, la fecha 12 se desarrolló normalmente y trajo grandes noticias para los de la Ribera en lo que respecta a la Zona A y, sobre todo, la tabla anual de clasificación a las copas.

Los resultados que festejó Boca en la fecha 12 que todavía no disputó Porque, claro, más allá de que Rosario Central le ganó a Vélez en Liniers y se cortó en lo más alto de la acumulada (56 puntos), la inesperada derrota de River (49) frente a Sarmiento en el Monumental y el 0-1 de Argentinos Juniors (48) en su visita a Defensa y Justicia le permitieron a Boca (50) conservar el segundo lugar, que otorga un boleto directo a la Copa Libertadores 2026.

River Sarmiento Clausura 2025 La derrota de River ante Sarmiento fue una gran noticia para Boca en vistas a la intensa lucha por entrar a la Libertadores. Fotobaires Los resultados jugaron muy a favor del Xeneize y lo dejaron bien parado de cara a la definición: en caso de ganar su partido pendiente contra el Guapo, le sacará cuatro unidades al Millonario y tres al Bicho con apenas 12 por jugarse. Cabe aclarar que la tabla anual se cierra con la finalización de la zona de grupos del Clausura (quedan cuatro fechas).

A su vez, el panorama también es alentador para Boca si mira atentamente la Zona A del campeonato. Si bien perdió la punta producto de la victoria de Defensa y bajó a la cuarta posición, lo cierto es que una victoria frente a Barracas lo posicionaría como líder absoluto, algo que implica un beneficio clave de cara a los playoffs: jugar todos los partidos en condición de local a excepción de la final (sede neutral).