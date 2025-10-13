La cruda sentencia de Gallardo sobre el cantito de "jugadores, la c... de su madre" de la hinchada de River

River no puede salir del pozo futbolístico y el Monumental explotó tras el 0-1 ante Sarmiento. Gallardo opinó sobre el malestar de la gente y les bajó un contundente mensaje.

El River de Gallardo no levanta cabeza y se fue silbado e insultado por su gente del Monumental.

River atraviesa el momento más delicado del 2025 y, por qué no, de la era Marcelo Gallardo contando sus dos como DT etapas del club. La sorpresiva derrota ante Sarmiento en el Monumental marcó la cuarta derrota al hilo del Millonario en el Clausura y la sexta en los últimos siete partidos entre todas las competencias. Esta situación hizo que los hinchas exploten en una noche verdaderamente tensa y caldeada.

Los murmullos empezaron a caer desde las tribunas luego del 1-0 del Verde tras un insólito blooper de Franco Armani y fueron incrementando su intensidad a medida que pasaban los minutos y la Banda no encontraba el empate. Ya sobre el final, la gente explotó al grito de "jugadores, la c... de su madre" y despidió al equipo bajo una lluvia de silbidos.

Marcelo Gallardo opinó sobre el malestar de los hinchas de River En ese contexto, a Gallardo le preguntaron en conferencia de prensa si entendía el fuerte malestar de la hinchada y, sin especular, respondió: "Sí, ¿en este club cómo no lo voy a entender al hincha? No hay forma de hacerles ningún reproche en lo absoluto. El hincha nos ha acompañado en este tiempo donde no se han conseguido resultados. Siguen apoyando, alentando, llenan la cancha todos los partidos. Está muy bien que eso suceda porque es parte de la exigencia de este club".

Gallardo habló de la calentura de los hinchas de River luego del 0-1 ante Sarmiento en el Monumental. Gallardo habló de la calentura de los hinchas de River luego del 0-1 ante Sarmiento en el Monumental. Video: TNT Sports Luego de esa primera reflexión, el Muñeco se metió en la piel de la gente y les bajó un contundente mensaje en medio de este presente crítico de River: "Nosotros tendremos que devolverles ese apoyo, esa confianza, y tener la capacidad de revertir la situación para que ellos se sientan representados". Y enseguida, sentenció: "Les pedí disculpas la otra vez porque no merecen este momento, pero bueno, también explicarles que en el fútbol estas cosas pasan. Hoy estamos en la mala, hay que bancar".