Video: el gran gesto viral de Miguel Ángel Russo con Gallardo tras eliminar a River con Boca

Tras su fallecimiento, se viralizó en las redes un video de las palabras que le dedicó Miguel Ángel Russo a Marcelo Gallardo.

El pasado miércoles por la tarde, una noticia puso en luto a todo el mundo del fútbol: Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, falleció a los 69 años producto de un paro cardiorrespiratorio en su hogar junto a una de sus hijas. De esta manera, el fútbol argentino pierde a uno de los entrenadores más emblemáticos y humildes de toda la historia, y que dejó una huella imborrable en cada uno de los que pudieron compartir vestuario o alguna cancha con él.

Como era de esperarse, luego de que se conoció la noticia todos los clubes del fútbol local y del plano internacional, la AFA, dirigentes, jugadores, excompañeros de él y familiares se despidieron del entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca en sus redes sociales.

Además, en los medios digitales comenzaron a viralizarse momentos únicos en los cuales Miguel Ángel Russo fue protagonista y uno de los que salió a la luz se dio con Marcelo Gallardo, entrenador de River. El miércoles 4 de agosto de 2021, el Millonario y el Xenzie se vieron las caras en el Estadio Único de La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina.

El gesto viral de Miguel Ángel Russo con Marcelo Gallardo El gran gesto viral de Miguel Ángel Russo con Gallardo tras eliminar a River con Boca Tras un aburrido 0-0, el Xeneize se impuso en la tanda de penales y sacó boleto hacia los cuartos de final, pero la imagen que quedó marcada se dio luego del encuentro. Allí, como era habitual en él, Russo se acercó hasta Gallardo, lo abrazó y tuvo un gran gesto con él pensando en la llave de cuartos de Copa Libertadores que River debía afrontar ante Atlético Mineiro (finalmente quedó eliminado tras caer 4-0 en el global): “Mucha suerte en la Copa, eh. Cuídate que allá te hacen todo”, fue lo que le dijo.