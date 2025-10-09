La fuerte decisión de Nacho Russo, hijo de Miguel y jugador de Tigre, tras asistir al velatorio de su padre
Ignacio Russo despide a su padre junto a su familia, mientras Tigre se prepara para el partido de mañana contra Newell's en Rosario.
El fútbol argentino despide a Miguel Ángel Russo en la Bombonera. A sus 69 años, falleció después de luchar contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017. En esos 8 años, en sus mejores y peores momentos, nunca dejó de trabajar y siempre se mantuvo de pie al frente de algún equipo.
Miles de hinchas, jugadores y representantes de todos los clubes se acercaron este jueves al estadio de Boca para rendirle homenaje y brindarle un último adiós al histórico entrenador. En el centro de la escena, estuvieron sus familiares; entre ellos, su hijo Ignacio Russo.
Nacho actualmente es futbolista de Tigre, que este viernes enfrentará a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por el torneo Clausura. Esta mañana, obviamente, no se entrenó con el resto del plantel ya que estuvo en La Boca para velar a su padre, y continuará junto a su familia durante el resto del día.
Sin embargo, a pesar de que su ausencia podía estar justificada, decidió estar presente en el duelo frente a la Lepra y mañana viajará a Rosario, la ciudad que cobijó a Miguelo (con los colores azul y amarillo) para sumarse a sus compañeros y disputar el partido.
Qué había dicho Ignacio Russo sobre la estadía de su padre en Boca
Meses atrás, cuando Boca llevaba 11 partidos sin ganar, Russo aún no le encontraba la vuelta y muchos comenzaban a discutirlo, Ignacio fue tajante respecto de la postura de su padre, pese a todo lo que se venía hablando de él: "Mi papá está bien, está contento, está feliz. Se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así. Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo. Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo. Tiene que tratar de ganar el próximo partido y calmar las cosas que se dicen", apuntó en diálogo con DSports Radio.