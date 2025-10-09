La fuerte decisión de Nacho Russo, hijo de Miguel y jugador de Tigre, tras asistir al velatorio de su padre

Ignacio Russo despide a su padre junto a su familia, mientras Tigre se prepara para el partido de mañana contra Newell's en Rosario.

El fútbol argentino despide a Miguel Ángel Russo en la Bombonera. A sus 69 años, falleció después de luchar contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017. En esos 8 años, en sus mejores y peores momentos, nunca dejó de trabajar y siempre se mantuvo de pie al frente de algún equipo.

Miles de hinchas, jugadores y representantes de todos los clubes se acercaron este jueves al estadio de Boca para rendirle homenaje y brindarle un último adiós al histórico entrenador. En el centro de la escena, estuvieron sus familiares; entre ellos, su hijo Ignacio Russo.

Ignacio Russo Nacho Russo jugará con Tigre este viernes ante Newell's. @ignaciio_russo Nacho actualmente es futbolista de Tigre, que este viernes enfrentará a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por el torneo Clausura. Esta mañana, obviamente, no se entrenó con el resto del plantel ya que estuvo en La Boca para velar a su padre, y continuará junto a su familia durante el resto del día.

Sin embargo, a pesar de que su ausencia podía estar justificada, decidió estar presente en el duelo frente a la Lepra y mañana viajará a Rosario, la ciudad que cobijó a Miguelo (con los colores azul y amarillo) para sumarse a sus compañeros y disputar el partido.