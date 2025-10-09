Presenta:
El fútbol despide a Miguel Ángel Russo en la Bombonera.
En vivo: el fútbol y miles de hinchas despiden a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Boca Juniors abrió las puertas de la Bombonera para que todos los fanáticos del fútbol puedan dedicarle a Miguel Ángel Russo un último adiós.

Antes de las 10.00, hora a la que se había anunciado que comenzaría la ceremonia, empezaron a llegar los primeros fanáticos de distintos equipos con sus respectivas camisetas para rendir honor al histórico director técnico. Por pedido familiar, no se podrán tomar fotos ni filmar videos dentro del velatorio.

El plantel de Boca abandona la Bombonera tras una ceremonia íntima

Los hinchas de Boca cantan por Russo en la Bombonera

No solo hinchas de Boca se acercaron a la Bombonera

El plantel de Boca llega al velatorio de Russo

Llegan los primeros hinchas a la Bombonera para despedir a Russo

