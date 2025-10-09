En vivo: el fútbol y miles de hinchas despiden a Miguel Ángel Russo en la Bombonera
Boca Juniors abrió las puertas de la Bombonera para que todos los fanáticos del fútbol puedan dedicarle a Miguel Ángel Russo un último adiós.
Miguel Ángel Russo, cómo la leyenda del fútbol en la que se convirtió, es despedido a lo grande y como marca su trayectoria: en un estadio. Boca Juniors, al que dirigió hasta su último día de vida, abrió las puertas de la Bombonera para que los hinchas de todo el país puedan acercarse y dedicarle el último adiós.
Antes de las 10.00, hora a la que se había anunciado que comenzaría la ceremonia, empezaron a llegar los primeros fanáticos de distintos equipos con sus respectivas camisetas para rendir honor al histórico director técnico. Por pedido familiar, no se podrán tomar fotos ni filmar videos dentro del velatorio.