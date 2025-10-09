El gesto de River en el velatorio de Miguel Ángel Russo: una corona con los colores de Boca

River Plate tuvo un gran detalle en la despedida de Miguel Ángel Russo, quien es velado en la Bombonera.

River dejó de lado la rivalidad histórica para honrar a un ícono del fútbol argentino.

El velatorio de Miguel Ángel Russo, que se lleva a cabo en el hall central de la Bombonera, se convirtió en una muestra de unión y respeto en el fútbol argentino. Entre miles de hinchas y figuras que se acercaron a despedirlo, un detalle llamó poderosamente la atención: una corona de flores enviada por el Club Atlético River Plate, confeccionada con los colores azul y amarillo, los tradicionales de Boca Juniors.

El gesto del club de Núñez fue rápidamente destacado por los presentes y en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de reconocimiento. River, eterno rival del Xeneize, dejó de lado la histórica competencia para rendir homenaje a un hombre querido por todo el ambiente del fútbol, sin distinciones de camiseta.

corona river River envió una corona con los colores de Boca al velatorio de Miguel Ángel Russo. NA Además, en la previa del entrenamiento de River de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador, fallecido este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.

El fútbol unido en la Bombonera Desde las primeras horas del jueves, una multitud de hinchas de distintos clubes se acercó al estadio ubicado en Brandsen 805 para dar el último adiós al técnico campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca. Flores, banderas, camisetas y mensajes de agradecimiento colmaron los alrededores de la Bombonera, convertida en un santuario de despedida.

A la ceremonia también asistieron exjugadores, dirigentes, amigos y representantes de instituciones que Russo marcó con su paso, tanto en Argentina como en el exterior. “Fue un hombre respetado por todos, un caballero del fútbol”, coincidieron varias voces del ambiente.