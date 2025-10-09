El gesto de River en el velatorio de Miguel Ángel Russo: una corona con los colores de Boca
River Plate tuvo un gran detalle en la despedida de Miguel Ángel Russo, quien es velado en la Bombonera.
El velatorio de Miguel Ángel Russo, que se lleva a cabo en el hall central de la Bombonera, se convirtió en una muestra de unión y respeto en el fútbol argentino. Entre miles de hinchas y figuras que se acercaron a despedirlo, un detalle llamó poderosamente la atención: una corona de flores enviada por el Club Atlético River Plate, confeccionada con los colores azul y amarillo, los tradicionales de Boca Juniors.
El gesto del club de Núñez fue rápidamente destacado por los presentes y en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de reconocimiento. River, eterno rival del Xeneize, dejó de lado la histórica competencia para rendir homenaje a un hombre querido por todo el ambiente del fútbol, sin distinciones de camiseta.
Además, en la previa del entrenamiento de River de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador, fallecido este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.
El fútbol unido en la Bombonera
Desde las primeras horas del jueves, una multitud de hinchas de distintos clubes se acercó al estadio ubicado en Brandsen 805 para dar el último adiós al técnico campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca. Flores, banderas, camisetas y mensajes de agradecimiento colmaron los alrededores de la Bombonera, convertida en un santuario de despedida.
A la ceremonia también asistieron exjugadores, dirigentes, amigos y representantes de instituciones que Russo marcó con su paso, tanto en Argentina como en el exterior. “Fue un hombre respetado por todos, un caballero del fútbol”, coincidieron varias voces del ambiente.
El plantel de San Lorenzo despidió a Miguel Ángel Russo
Entre los homenajes más significativos, el plantel completo de San Lorenzo se trasladó en micro este jueves para despedir a Miguel Ángel Russo. Tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva, jugadores, cuerpo técnico y empleados del club se dirigieron juntos hacia la Bombonera.
El gesto fue considerado un acto de respeto hacia uno de los grandes referentes del fútbol argentino. Russo dirigió al “Ciclón” en la temporada 2012, dejando una huella profunda por su profesionalismo y su trato humano.
Rosario Central viaja a la Bombonera para darle el último adiós
El mundo del fútbol rosarino también se movilizó para rendir tributo a Miguel Ángel Russo. El plantel de Rosario Central, acompañado por el cuerpo técnico y dirigentes, emprendió viaje hacia Buenos Aires para despedir al entrenador que marcó una época en el club.
“Fue mucho más que un técnico, fue un símbolo de valores, humildad y trabajo”, expresaron desde la institución. Russo dirigió a Central en cinco ciclos distintos y alcanzó su máxima consagración en 2023, al conquistar la Copa de la Liga Profesional.
Su muerte generó una ola de tristeza en todo el país, pero también un ejemplo de unión: la despedida en la Bombonera reunió a rivales, colegas y aficionados bajo un mismo sentimiento de respeto y gratitud hacia un hombre que honró al fútbol argentino.