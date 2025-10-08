Murió Miguel Ángel Russo: así lo despidió el mundo del fútbol

El fútbol argentino atraviesa una jornada de profundo dolor. Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y una de las figuras más queridas del deporte nacional, falleció este miércoles a los 69 años. Su partida, producto de un paro cardíaco ocurrido en su hogar, se produjo tras varios días de internación domiciliaria.
Russo, símbolo de la Copa Libertadores 2007 que Boca ganó bajo su dirección técnica, había sufrido una recaída en su enfermedad de base que complicó su estado en las últimas semanas. El club xeneize había informado recientemente que el técnico se encontraba bajo “internación domiciliaria con pronóstico reservado”, en un parte médico que generó preocupación entre los hinchas y el ambiente del fútbol.
En aquel comunicado, Boca expresó: “Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1975358132747649069&partner=&hide_thread=false
El entrenador, que había superado un cáncer de próstata diagnosticado en 2017, enfrentaba complicaciones derivadas de una infección urinaria y un cuadro de deshidratación. En los últimos meses, su salud se deterioró al punto de obligarlo a alejarse temporalmente de la dirección técnica de Boca.
El mundo del fútbol se despide de un referente
La noticia de su muerte generó una inmediata reacción en el mundo del fútbol. Clubes, exjugadores, dirigentes y colegas expresaron su dolor y reconocimiento hacia quien fue un referente de la conducción técnica y un símbolo de trabajo, humildad y respeto.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1976054102548156908&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1976052609711563101&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1976053203486580804&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1976053455354462471&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATalleresdecba/status/1976054415896281104&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1976054418010251374&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1976054590950003107&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/1976054668611522589&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1976055375343566882&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1976054386582302885&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1976055621137977423&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1976056291987435605&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/1976060677971378633&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gimnasiaoficial/status/1976059033460121938&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1976062069050049004&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1976055732077244450&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MillosFCoficial/status/1976057463272038852&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/udechile/status/1976060134523593111&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracan/status/1976063245585707068&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/1976062411644764221&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericadeCali/status/1976057736107360756&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/1976057857566183539&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1976055377029464232&partner=&hide_thread=false