Murió Miguel Ángel Russo: así lo despidió el mundo del fútbol

El histórico entrenador falleció a los 69 años tras una larga lucha contra una enfermedad que afectó su salud en los últimos meses.

Russo, símbolo de la Copa Libertadores 2007 que Boca ganó bajo su dirección técnica, había sufrido una recaída en su enfermedad de base que complicó su estado en las últimas semanas. El club xeneize había informado recientemente que el técnico se encontraba bajo “internación domiciliaria con pronóstico reservado”, en un parte médico que generó preocupación entre los hinchas y el ambiente del fútbol.

En aquel comunicado, Boca expresó: “Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1975358132747649069&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025 El entrenador, que había superado un cáncer de próstata diagnosticado en 2017, enfrentaba complicaciones derivadas de una infección urinaria y un cuadro de deshidratación. En los últimos meses, su salud se deterioró al punto de obligarlo a alejarse temporalmente de la dirección técnica de Boca.