Murió Miguel Ángel Russo: así fue su última aparición pública, con Riquelme y una sonrisa de oreja a oreja

El martes 23 de septiembre se publicó la que sería la última imagen de Miguel Ángel Russo a cargo de los trabajos del plantel de Boca.

El último mes fue muy duro para Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles a los 69 años. Si bien ya desde antes que asumiera en Boca Juniors se sabía que su salud era delicada, las señales más fuertes comenzaron a verse en pleno duelo contra Aldosivi, cuando la transmisión lo captó cabizbajo y con los ojos cerrados.

Dos días después, el martes 2 de septiembre, fue internado en la clínica Fleni y permaneció allí hasta el viernes 5 por una infección urinaria. De todos modos, asistiría a los duelos contra Rosario Central el domingo 14 y Central Córdoba el domingo 21. El lunes 22 tendría su segunda internación hospitalaria, la cual duró unas horas y de la que salió esa misma noche, y vendría una tercera el jueves 25, hasta recibir el alta el viernes 26.

El abrazo de Miguel Ángel Russo con Juan Román Riquelme Abrazo Riqulme Russo entrenamiento Boca @BocaJrsOficial En el medio de estas dos, se produjo la que fue su última aparición pública. Fue durante las prácticas del Xeneize en el predio Ezeiza del martes 23 de septiembre. Allí, se lo vio en compañía de Juan Román Riquelme, con quien se fundió en un caluroso abrazo al costado de la cancha, ambos con una enorme sonrisa de oreja a oreja.

La postal fue compartida en las redes oficiales del club y rápidamente se viralizó entre todos los fanáticos, quienes se ilusionaron con la recuperación definitiva del director técnico de 69 años. Lamentablemente, las cosas se dieron de una manera diametralmente opuesta.