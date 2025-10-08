El legado eterno de Miguel Ángel Russo: campeón con 5 clubes distintos y una final histórica con Boca

“Ver rodar la pelota me sanaba más que lo demás”. La frase que Miguel Ángel Russo pronunció en 2017 en Colombia, en plena lucha contra el cáncer, explica mejor que ninguna otra su vida. Pasión, trabajo y una fortaleza inquebrantable . Pero además de su enseñanza humana, su legado futbolístico quedará para siempre en los libros de historia.

Russo es el único director técnico del fútbol argentino que fue campeón con cinco clubes distintos: Lanús , Estudiantes de La Plata , Vélez , Boca y Rosario Central . Un récord que nadie más alcanzó. Su carrera, extensa y coherente, lo mostró siempre igual: trabajador, obsesivo y respetado por todos los planteles que condujo.

1) Lanús : Nacional B 1991/92. Su debut como DT no pudo ser más soñado. Llevó al Granate a Primera en dos ocasiones y comenzó a construir su nombre.

2) Estudiantes de La Plata : Nacional B 1994/95. En dupla con Eduardo Luján Manera, devolvió al Pincha a la máxima categoría como campeón.

3) Vélez : Clausura 2005. Fútbol de alto vuelo y jerarquía individual para cortar con una sequía de siete años y ganarse el cariño de los hinchas del Fortín.

4) Boca Juniors: Libertadores 2007, Liga 2019/20 y Copa Maradona 2020. El punto más alto de su carrera, con un Riquelme estelar y un equipo inolvidable.

5) Rosario Central: B Nacional 2012/13 y Copa de la Liga 2023. Fue el DT que devolvió a Canalla a Primera y cerró su camino en el club que lo marcó, con un título que lo consagró definitivamente como un DT eterno.

El autor de la mayor goleada en una final de Copa Libertadores

russo 2007 La gloria eterna. Miguel Ángel Russo fue el entrenador que consiguió el último título de Boca en la Copa Libertadores, en 2007. X

A nivel continental, Russo dejó una marca imborrable: ningún técnico en la historia de la Copa Libertadores ganó una final ida y vuelta por un global de 5-0, como lo hizo en 2007 con el Boca de Juan Román Riquelme, venciendo 3-0 a Gremio en la Bombonera y 2-0 en Porto Alegre. “Fue un acontecimiento especial, lo más alto que logré como entrenador. Marcó un antes y un después en mi carrera”, reconoció tiempo después.

En total, dirigió 9 equipos argentinos (Lanús, Estudiantes, Colón, Los Andes, Vélez, Boca, San Lorenzo, Racing y Rosario Central) y 7 clubes en el exterior (Universidad de Chile, Salamanca, Monarcas Morelia, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y Al-Nassr). Una trayectoria internacional que reflejó su prestigio y su capacidad para adaptarse a distintas culturas futbolísticas.

Miguel Ángel Russo no fue solo un entrenador exitoso: fue un ejemplo de vida. Su historia, marcada por la superación y la pasión, quedará como un testimonio de que el fútbol, a veces, también puede curar.