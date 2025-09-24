La emotiva postal de Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme en los entrenamientos de Boca

Tras ser internado el lunes, Russo se presentó igualmente a las prácticas del martes y Riquelme compartió un afectuoso momento con él.

Boca Juniors se prepara para visitar este sábado a Defensa y Justicia por la fecha 10 del torneo Clausura. Tras el 2-2 con Central Córdoba el último domingo y un lunes libre, el plantel retomó los entrenamientos este martes. Y en el predio de Ezeiza, dirigiendo los trabajos, estuvo Miguel Ángel Russo.

Su presencia estaba en duda puesto que la jornada anterior, al hacerse unos chequeos de rutina, debió ser internado durante algunas horas por un cuadro de deshidratación. Y si bien le dieron el alta esa misma noche, se pensaba en que quizás podría tomarse uno o dos días de descanso por precaución antes de retomar la actividad.

El abrazo entre Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme Abrazo Riqulme Russo entrenamiento Boca @BocaJrsOficial

Lejos de eso, no quiso perderse ni una sola práctica y este martes estuvo a cargo del equipo. En ese sentido, para reafirmar su postura de seguir al frente en el día a día a pesar de todo, Juan Román Riquelme decidió mostrarse cercano al DT a la vista de todos, a modo de respaldo por sui trabajo.

En sus redes sociales, Boca compartió una serie de fotos de los entrenamientos, entre la que se destaca una del presidente del club y el entrenador de 69 años al costado de la cancha fundidos en un afectuoso abrazo, ambos con una gran sonrisa en sus rostros. La emotiva postal rápidamente se viralizó y se llenó de comentarios de apoyo.