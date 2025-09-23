Boca llevará hinchas a Florencio Varela: cuántas entradas tendrá en su visita a Defensa y Justicia
Boca volverá a tener hinchas en condición de visitante. Será en el partido de este sábado a las 19 horas ante Defensa y Justicia. Los detalles.
Boca Juniors retomó los entrenamientos este martes pensando en el choque del sábado ante Defensa y Justicia, a las 19. El partido será clave para mantenerse en lo alto de la tabla anual e intentar seguir en los puestos de vanguardia de clasificación a playoffs en la Zona A del Clausura.
En ese partido los hinchas del Xeneize podrán acompañar al equipo en el estadio Tito Tomaghello de Florencio Varela, como se confirmó en las últimas horas. Serán 3.000 entradas disponibles para la parcialidad visitante, que ocupará la popular que da a la calle Humahuaca. Y para poder contar con el aforo completo de esa tribuna, para este evento no se permitirá el ingreso de banderas de la parcialidad de Boca.
La Liga Profesional informó que el operativo de seguridad tendrá la participación de alrededor de 450 efectivos de la Policía de Buenos Aires, 50 de seguridad privada, servicio médico de emergencias, y 45 empleados de Utedyc.
El antecedente reciente de Boca con hinchas en Mendoza
En la quinta fecha del campeonato, el club ya había tenido acompañamiento masivo en Mendoza: se vendieron y agotaron 15.000 localidades en el duelo frente a Independiente Rivadavia.
Claudio Tapia, presidente de la AFA, había marcado que la vuelta del público visitante sería paulatina. En ese marco, Boca aparece nuevamente como uno de los equipos habilitados, así como River llevó más de 2.000 hinchas la fecha pasada ante Atlético Tucumán.
El posible once de Russo
El DT Miguel Ángel Russo podría repetir el equipo, ya que la vuelta de Cavani tras su distensión en el psoas derecho no se produciría en la próxima fecha. De esta manera, el once sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.