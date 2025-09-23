La burla a los hinchas de Boca de un ex River que juega en Central Córdoba y la reacción del hijo de Gallardo

El volante surgido de River, hoy en Central Córdoba, dejó una chicana picante tras el 2-2 ante Boca en la Bombonera y Matías Gallardo salió a respaldarlo en redes.

El volante ofensivo de Central Córdoba ingresó a los 74', cuando el partido lo ganaba Boca 2-1 en la Bombonera. Foto: franco.alfonsoo

El empate agónico de Central Córdoba de Santiago del Estero ante Boca en la Bombonera dejó tela para cortar. El Xeneize ganaba 2-0 y acariciaba la punta de la Zona A, pero los santiagüeños lo empataron 2-2 sobre el final y lógicamente lo festejaron como un triunfo.

Entre las celebraciones, hubo un jugador de la visita que se llevó todas las miradas por una chicana que no pasó desapercibida en su cuenta de Instagram. El volante ofensivo surgido de River Plate se retiró del campo haciendo el gesto de “tener frío”, en referencia al aliento xeneize. Minutos después compartió la imagen en un posteo y los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar.

El posteo de Franco Alfonso que tuvo respaldo desde River Plate El gesto de Franco Alfonso en la Bombonera El picante gesto de Franco Alfonso cuando se retiró de la Bombonera y que luego posteó en su instagram. Foto: @franco.alfonsoo

La publicación no pasó inadvertida. Matías Gallardo, hijo del DT de River Marcelo Gallardo y actual jugador de Instituto, comentó: “Vos sí que sabés”, acompañado de emojis de risas y aplausos. Ulises Giménez, jugador de la Reserva del club de Núñez que ya tuvo su debut en Primera, publicó emojis de aplausos y frío, y Daniel Lucero, ex River que actualmente juega en Juventud Antoniana, escribió: “Que frío hace ahí, manitoooo”. El eco entre sus excompañeros de la cantera millonaria dejó claro que la burla pegó fuerte.

posteos Franco Alfonso La banca de los excompañeros de Alfonso en River, entre las que se destaca la del hijo del Muñeco.