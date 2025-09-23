Boca podría llevar hinchas a Florencio Varela: cuándo se define y cuántas entradas tendrían disponibles

Boca podría volver a tener hinchas en condición de visitante. Se espera resolución oficial para que vayan a Florencio Varela frente a Defensa y Justicia.

Boca Juniors retomará los entrenamientos este martes pensando en el choque del sábado ante Defensa y Justicia, a las 19. El partido será clave para mantenerse en lo alto de la tabla anual e intentar seguir en los puestos de vanguardia de clasificación a playoffs en la Zona A del Clausura.

Según informó el periodista Augusto César, se espera la confirmación oficial de la habilitación para que hinchas del Xeneize acompañen al equipo en el estadio Tito Tomaghello de Florencio Varela. La idea es que sean unas 3000 entradas disponibles para la parcialidad visitante.

El antecedente reciente de Boca con hinchas en Mendoza Aldosivi trabaja para recibir a los hinchas de Boca en el José María Minella por el Clausura. Defensa y Justicia trabaja para recibir a los hinchas de Boca el próximo sábado en Florencio Varela.

En la quinta fecha del campeonato, el club ya había tenido acompañamiento masivo en Mendoza: se vendieron y agotaron 15.000 localidades en el duelo frente a Independiente Rivadavia.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, había marcado que la vuelta del público visitante sería paulatina. En ese marco, Boca aparece nuevamente como uno de los equipos habilitados. Consultado sobre la chance de que Boca reciba visitantes en la Bombonera, Tapia fue tajante: “Es muy lógico que Boca, que tiene más socios que la capacidad del estadio y diferentes sistemas de socios, no reciba visitantes”.