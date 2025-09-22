La tremenda comparación del DT de Central Córdoba sobre el juego de Boca: "Lo tiene parecido a..."

Omar De Felippe, técnico de Central Córdoba, trazó un paralelismo entre el nivel colectivo de Boca y un importante equipo del fútbol sudamericano.

Central Córdoba arruinó la fiesta de Boca, levantó un 0-2 abajo y se llevó un puntazo valiosísimo luego de una noche que parecía terminar en goleada del Xeneize. Por eso, tras el empate en la Bombonera por la fecha 9, Omar De Felippe destacó por completo la reacción de su equipo que supo reponerse al contexto desfavorable.

"Fuimos dos equipos. Gracias a Dios pudimos llevarnos un punto, estando ahí arriba en la pelea sirve. Hoy sirve, sobre todo por la cancha y el rival, que nos sometió en los primeros 30 minutos. Después creo que en el segundo tiempo cambiamos un poco la cabeza y los chicos que entraron, entraron muy bien", comentó el DT del Ferroviario en primera instancia.

Además, De Felippe sorprendió al comparar el juego de Boca con el de los equipos brasileños, más precisamente con el de Flamengo, rival al que Central Córdoba enfrentó este año en la fase de grupos de la Copa Libertadores y metió el batacazo con un tremendo 2-1 en el mítico Maracaná (luego empataron 1-1 en Santiago del Estero).

De Felippe, DT de Central Córdoba, trazó un paralelismo entre Boca y Flamengo "Hicimos las comparaciones en cuanto al juego. Mucha jerarquía en el medio: el doble cinco es de lo mejor que tenemos en el torneo. Gane o no gane Boca, lo vemos y tienen una claridad y una idea espectacular. Todos aprendemos mirándolos, esa es la realidad", sentenció el entrenador de 63 años.

