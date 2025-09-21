Los lapidarios memes del empate de Boca frente a Central Córdoba: Agustín Marchesín, el principal apuntado

Boca dejó escapar una ventaja de dos goles y las redes no lo perdonaron. El arquero y la demora en los cambios, fueron los focos más comunes de los usuarios.

Boca dejó escapar la victoria y los hinchas explotaron en redes.

Un empate con sabor a derrota fue el que se llevó Boca de la Bombonera. El equipo de Miguel Ángel Russo ganaba 2-0 con autoridad, parecía tener todo controlado, pero Central Córdoba de Santiago del Estero reaccionó y en los últimos minutos encontró los goles de José Florentín e Iván Gómez para arruinarle la noche al local.

La bronca en las tribunas fue inmediata y la repercusión en redes sociales tampoco se hizo esperar. Los hinchas pasaron rápidamente del entusiasmo por la actuación del primer tiempo a la decepción total por el empate y lo tradujeron en los despiadados memes.

En el centro de las críticas apareció un nombre propio: Agustín Marchesín. Si bien no tuvo responsabilidad directa en los goles, los fanáticos cuestionaron su seguridad bajo los tres palos y lo convirtieron en el principal apuntado de la noche. También hubo palos para la demora en los cambios por parte del cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo, que solo hizo el de Velasco por Aguirre.

Los lapidarios memes del empate 2-2 de Boca frente a Central Córdoba Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Labocatw/status/1969945739737612610&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/kU2QceFUG5 — Boca Info (@Labocatw) September 22, 2025