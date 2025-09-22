La tajante explicación de Miguel Ángel Russo sobre los cambios que no hizo Boca: "Fue una decisión mía"

El empate de Boca frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera dejó más preguntas que respuestas. El Xeneize lo ganaba 2-0, pero se lo igualaron sobre el final y la gente terminó masticando bronca. En conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo fue tajante y se hizo cargo del resultado.

El técnico reconoció que a su equipo le faltó “tranquilidad y saber manejar los tiempos y las formas”, aunque valoró lo hecho: “ Boca hizo un buen partido, en muchos niveles y en muchas cosas. No es que me voy con bronca, pero era un partido que podríamos haber ganado”.

Sobre el desarrollo del juego, Russo remarcó: “El fútbol argentino es así, cualquiera te pone tres delanteros como sea, les da lo mismo todo. Si vos le hacés cuatro goles está bien, y si podés lograr el empate, mejor, eso fue lo que nos pasó”.

“Fue una decisión mía. Me hago cargo de todo”, dijo, en relación a la única variante que hizo en todo el partido: el ingreso de Alan Velasco por Brian Aguirre.

También defendió el nivel físico de sus jugadores, al ser consultado si Boca se quedó sin piernas: “Esa es una visión irreal. ¿Cómo sabés que Boca bajó el nivel? Para mí no es la realidad. La pelota la manejó siempre. Hay que ser más inteligentes, más duros y más firmes, esa es la clave de todo esto”.

Por último, Russo agradeció la ovación que recibió de los hinchas en la Bombonera: “Agradecido a la gente, hay que seguir intentando buscar lo mejor para Boca”.