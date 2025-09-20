Los dos borrados por Miguel Ángel Russo en Boca que fueron citados para el choque ante Central Córdoba

Boca dio a conocer la nómina para recibir al Ferroviario y se destacan los regresos de dos jugadores que habían quedado relegados en la consideración de Russo.

Boca se prepara para enfrentar a Central Córdoba en su vuelta a la Bombonera por la fecha 9 del torneo Clausura. En ese contexto, en las últimas horas el club publicó la lista de citados de Miguel Ángel Russo para el partido de este domingo a las 21:15 horas y, como es habitual, hay algunas sorpresas.

Después de que el plantel completo viajara a Rosario en lo que fue el 1-1 ante Central, una medida que el DT del Xeneize acostumbra a repetir en los encuentros como visitantes desde hace algunas fechas, lógicamente se dio un recorte en la nómina y el número final quedó en 24 jugadores, con varias ausencias y dos borrados que están de vuelta.

Los dos borrados que regresan a la lista de Boca ante Central Córdoba Respecto a este último punto, el regreso más destacado es el de Kevin Zenón, que de un día para otro perdió muchísimo terreno en la consideración de Russo luego de que el volante ofensivo presione para salir del club ante las ofertas que habían llegado por él del fútbol europeo, una actitud que no gustó en el cuerpo técnico.

Kevin Zenon Kevin Zenón volvió a ser citado por Russo. ¿Irá al banco ante Central Córdoba? @kevinzenon

De hecho, el ex Unión no suma minutos desde hace dos meses en el 0-0 contra Huracán en Parque Patricios por la fecha 3 y no va al banco desde la victoria 3-0 frente a Independiente Rivadavia. En paralelo, el otro nombre en cuestión es el de Agustín Martegani, aunque este es un caso más aislado: su último partido en fue en febrero y nunca jugó desde que Russo arrancó su tercer ciclo en Boca.