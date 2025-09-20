Kudelka explotó con las críticas de los hinchas de Huracán tras el 0-2 ante Racing: "Hoy vimos un teatro con un clima de..."

Frank Darío Kudelka no pudo ocultar su bronca con los hinchas de Huracán tras los fuertes reproches al equipo en la derrota ante la Academia.

El Huracán de Frank Darío Kudelka sigue cuesta abajo. Tras quedar eliminado en los octavos de la Copa Argentina ante Lanús y en los 16vos de la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas, el Globo solo le queda como principal objetivo pelear el torneo Clausura y sacarse la espina de la final perdida en el Apertura ante Platense en Santiago del Estero.

Tras un comienzo aceptable, el Globo fue bajando su nivel poco a poco y tras el empate sin goles en el clásico ante San Lorenzo y frente a Vélez, el pasado viernes sufrió un duro golpe ante su gente al perder por 2-0 contra un Racing totalmente alternativo. Esta caída desató la furia de los hinchas presentes en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, quienes despidieron al equipo entre silbidos e insultos.

La bronca de Frank Darío Kudelka con los hinchas tras el 0-2 ante Racing Ante ello, Frank Darío Kudelka fue consultado en conferencia de prensa sobre las críticas de los hinchas de Huracán y explotó al hablar sobre ello: “Son momentos en la vida de cualquier persona y cualquier institución, lamentablemente para nosotros los resultados son los que valen”, sentenció en primera instancia.

“Lo que más me molesta es que me hagan sentir descartable, cuando es apostar a algo que te salió muy bien drante un año y medio y ahora no te está saliendo. Hoy vimos un teatro con un clima de un equipo que se está yendo al descenso y estamos lejos de eso, por más que sea un momento malo y del que debemos recuperarnos. Seguramente estos jugadores seguirán dando momentos dulces como ya lo hicieron”, añadió.

Kudelka explotó con las críticas de los hinchas de Huracán tras el 0-2 ante Racing