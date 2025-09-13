La impactante racha ¡de 49 años! que se rompió en Vélez en el 0-0 ante Huracán y era motivo de orgullo en Liniers

En el empate sin goles frente al Globo, Vélez rompió una racha histórica de 49 años y que en Liniers era más que importante.

Pensando en la ida frente a Racing por la Copa Libertadores y con un once totalmente alternativo, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto rescató un punto valioso tras igualar sin goles frente a Huracán en Parque Patricios por la octava jornada del torneo Clausura.

La histórica racha que se rompió en el 0-0 entre Vélez y Huracán En este partido, que no tuvo muchas emociones a excepción de la tarjeta roja de Agustín Lagos (V) a los 30 minutos del primer tiempo, se rompió una histórica racha de 49 años en el Fortín y que era motivo de orgullo: 17.874 días, el elenco de Liniers salió al campo de juego sin un solo jugador formado en sus divisiones inferiores, según informó el medio @ElFortindeVelez.

La última vez que sucedió esto se dio el 5 de octubre de 1976 en un empate 1-1 entre Vélez y Rosario Central por el torneo metropolitano. Aquella tarde, el once titular del Fortín estuvo compuesto por: Varela; Barreiro, Olmedo, Cardone y Gaetán; Quinteros, Aldo Rodríguez y Santillán; Dominé, Roldán y Meglio.

En aquel encuentro, la racha se terminó salvando tras los ingresos en el segundo tiempo de dos juveniles, Hugo Iervasi y Omar Roldán. Sin embargo, en esta ocasión Guillermo Barros Schelotto eligió una formación con jugadores que no se formaron en el cuadro de Liniers: Tomás Marchiori (formado en Gimnasia de Mendoza), Agustín Lagos (Atlético Tucumán), Emanuel Mammana (River), Aarón Quirós (Banfield), Elías Gómez (Rosario Central), Claudio Baeza (Colo Colo), Agustín Bouzat (Liniers / Boca), Matías Pellegrini (Estudiantes), Manuel Lanzini (River), Francisco Pizzini (Villa Mitre BB) y Michael Santos (River de Uruguay).