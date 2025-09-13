La impactante racha ¡de 49 años! que se rompió en Vélez en el 0-0 ante Huracán y era motivo de orgullo en Liniers
En el empate sin goles frente al Globo, Vélez rompió una racha histórica de 49 años y que en Liniers era más que importante.
Pensando en la ida frente a Racing por la Copa Libertadores y con un once totalmente alternativo, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto rescató un punto valioso tras igualar sin goles frente a Huracán en Parque Patricios por la octava jornada del torneo Clausura.
La histórica racha que se rompió en el 0-0 entre Vélez y Huracán
En este partido, que no tuvo muchas emociones a excepción de la tarjeta roja de Agustín Lagos (V) a los 30 minutos del primer tiempo, se rompió una histórica racha de 49 años en el Fortín y que era motivo de orgullo: 17.874 días, el elenco de Liniers salió al campo de juego sin un solo jugador formado en sus divisiones inferiores, según informó el medio @ElFortindeVelez.
Te Podría Interesar
La última vez que sucedió esto se dio el 5 de octubre de 1976 en un empate 1-1 entre Vélez y Rosario Central por el torneo metropolitano. Aquella tarde, el once titular del Fortín estuvo compuesto por: Varela; Barreiro, Olmedo, Cardone y Gaetán; Quinteros, Aldo Rodríguez y Santillán; Dominé, Roldán y Meglio.
En aquel encuentro, la racha se terminó salvando tras los ingresos en el segundo tiempo de dos juveniles, Hugo Iervasi y Omar Roldán. Sin embargo, en esta ocasión Guillermo Barros Schelotto eligió una formación con jugadores que no se formaron en el cuadro de Liniers: Tomás Marchiori (formado en Gimnasia de Mendoza), Agustín Lagos (Atlético Tucumán), Emanuel Mammana (River), Aarón Quirós (Banfield), Elías Gómez (Rosario Central), Claudio Baeza (Colo Colo), Agustín Bouzat (Liniers / Boca), Matías Pellegrini (Estudiantes), Manuel Lanzini (River), Francisco Pizzini (Villa Mitre BB) y Michael Santos (River de Uruguay).
Guillermo Barros Schelotto se refirió a la ruptura de la histórica racha en Vélez
"Uno contempla el equipo, el plantel que tiene, y arma lo mejor que considera que va a tratar de ganar. Entendemos las circunstancias del equipo donde estamos, con el aporte juvenil, hace siete días ganamos una copa con dos goles de un jugador de las inferiores, así que es circunstancial", sentenció el Mellizo en conferencia de prensa.