La fuerte decisión de Gustavo Costas con Marcos Rojo, que se perderá los cuartos ante Vélez: "Seguramente sea..."

El DT tomó una llamativa medida con Marcos Rojo, quien no podrá jugar los cuartos de la Libertadores frente al Fortín por suspensión.

Marcos Rojo llegó en el último mercado de pases a Racing tras una salida conflictiva de Boca. El marcador central de 34 años, que no venía sumando minutos en el cuadro de la Ribera, arribó al elenco de Avellaneda con la promesa de salir campeón de la Copa Libertadores con la Academia.

Sin embargo, en la vuelta de los octavos de final frente a Peñarol se fue expulsado y la Conmebol le dio dos fechas de suspensión por lo que se perderá la llave frente a Vélez (la ida el 16 de este mes y la vuelta el 23). Además, al ser inscrito muy tarde, MR no puede jugar el torneo Clausura con el elenco de Avellaneda y es por ello que recién podría volver a jugar frente a River por los cuartos de final de la Copa Argentina (día y horario a confirmar).

Gustavo Costas y una fuerte decisión con Marcos Rojo Mientras se sigue entrenando junto al resto de sus compañeros, quien habló sobre el defensor central que disputó dos Mundiales con la Selección argentina fue Gustavo Costas. El actual DT del campeón de la Copa Sudamericana lo llenó de elogios: “Marcos es un tipazo. Cuando se fue de Boca, me mostraban que todos lo elogiaban, le mandaban saludos para que le vaya bien. Nos viene muy bien gente de jerarquía como él, es importante tener”, sentenció en diálogo con TyC Sports.

Gustavo Costas llenó de elogios a Marcos Rojo y tomó una decisión clave con él

Por otra parte, el entrenador tomó una llamativa decisión con Marcos Rojo al confirmar que será titular en el cruce frente a River por Copa Argentina, un partido que ya tiene mucho morbo por el reencuentro de Maxi Salas con su ex club: “En Copa Argentina seguramente sea titular”, aseguró.