Racing perdió la final del Mundial de clubes Sub 18 ante Barcelona: posteo orgulloso ¿y palito a River?

Tras la derrota frente a los españoles, Racing subió un posteo con un mensaje dedicado a sus futbolistas y también les dejó un palito a los del Millonario.

No pudo ser para los chicos de Racing Club. El equipo comandado por el Chaco Martínez se quedó a las puertas de hacer historia en el Mundial de Clubes Sub 18, pero el F.C. Barcelona arruinó los sueños de los hinchas de la Academia y en la gran final se impuso por 1-0 con un gol a los 70 minutos del ST. De esta manera, el equipo español se consagró campeón del certamen internacional y no le permitió a los jóvenes surgidos en el predio Tita Matiussi de levantar su primera corona.

Tras un histórico torneo en el cual eliminaron al Real Madrid en semifinales y dejaron impresionados a todos los fanáticos del deporte, la cuenta oficial de Racing subió un posteo a su cuenta de Instagram con un mensaje a los pibes del Tita por su histórico desempeño. Allí publicaron una foto del equipo subcampeón del mundo y escribieron: “Fueron a competir con los mejores del mundo. Lo hicieron siempre de la mejor manera, dominando a los clubes más poderosos del planeta desde el juego, el respeto y la humildad”.

El palito de Racing a River tras perder la final del Mundial de Clubes Sub 18 Luego, en el siguiente párrafo, redactaron una frase que se podría tomar como un palito hacia River: “Representaron al fútbol argentino de forma intachable, dentro y fuera de la cancha ante los ojos de todos", mencionaron. Esto se debe a que en el mismo torneo, el elenco de Núñez (fue el otro equipo argentino que lo disputó) protagonizó un escándalo en la eliminación ante el Real Madrid en cuartos de final. En el encuentro, tres jugadores se fueron expulsados por brutales agresiones a sus rivales y además realizaron algunos gestos fuera de lugar.

Fueron a competir con los mejores del mundo. Lo hicieron siempre de la mejor manera, dominando a los clubes más poderosos del planeta desde el juego, el respeto y la humildad. Son un gran equipo y grandes jugadores. Todo Racing Club de Avellaneda está orgulloso de ustedes, que… pic.twitter.com/eFoX9uamz3 — Racing Club (@RacingClub) September 11, 2025

Esto provocó que las imágenes dieran la vuelta por todo el mundo y que los medios de España dispararan fuertemente contra los juveniles del Millonario. Ante ello, no sería extraño que desde la Academia justamente hicieran referencia a eso aunque, claro, sin mencionar a uno de sus máximos rivales.