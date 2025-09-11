Gabriel Arias y una tremenda determinación 2.0 por las críticas de los hinchas de Racing

Gabriel Arias, quien viene siendo cuestionado por su rendimiento, tomó una drástica decisión luego de las constantes críticas de los hinchas de la Academia.

Gabriel Arias es una pieza fundamental en Racing. El arquero y capitán de la Academia fue una de las piezas claves del equipo campeón de la Copa Sudamericana en 2024 y también en la primera parte del año. Sin embargo, en sus últimos encuentros, no tuvo teniendo sus mejores rendimientos y luego de su floja actuación en el 2-3 frente a Unión, partido el cual regaló un gol, los hinchas perdieron la paciencia.

Tras el final del encuentro, comenzaron a silbar y dirigirle insultos al chileno, aunque también hubo un pequeño grupo de hinchas que lo despidieron entre aplausos y destacaron el gran esfuerzo del arquero. No obstante, las críticas por sus malas actuaciones sobrepasaron el nivel de la realidad y se trasladaron a las redes sociales.

La llamativa decisión de Gabriel Arias por las críticas de los hinchas de Racing Esto saturó a Arias, quien no aguantó más y tomó una drástica decisión: cerró de manera definitiva su cuenta de Instagram (@gabrielarias_21). También puede estar la opción de que la haya archivado, pero de todas maneras, el chileno no volverá a usar las redes sociales hasta que las críticas y los insultos no cesen.

¿Qué se le viene a Racing? Tras el parate por la fecha FIFA, el Racing de Gustavo Costas volverá a la acción este viernes a las 19:15 cuando reciba a San Lorenzo por la octava fecha del torneo Clausura. Este partido será más que importante para la Academia, ya que quiere cortar con la racha de cinco partidos al hilo sin ganar en el Cilindro.