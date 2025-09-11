Quién es la mendocina que la rompió en Ferro, juega en la Selección y continuará su carrera en Europa

La meteórica y exitosa carrera de Margarita Giménez , la joven jugadora mendocina de tan solo 20 años, contará ahora con una nueva experiencia, que en este caso será en el fútbol internacional . En las últimas horas, Ferro Carril Oeste anunció la partida de la jugadora local.

Si bien no se dieron a conocer mayores detalles de su salida del club de Caballito , todo indica que Magui seguirá su carrera en el fútbol español , uno de los más duros y competitivos del mundo a nivel femenino.

La futbolista guaymallina jugó 4 años en Ferro, en donde logró el ascenso de categoría.

“En 2021, con tan solo 16 años, Margarita Giménez llegó a Caballito desde Mendoza , mediante una prueba, para cumplir un sueño”, expresaron desde las cuentas oficiales de la institución verdolaga.

“…hoy parte hacia España para seguir creciendo, pero su huella en el fútbol femenino Verdolaga será imborrable. ¡Gracias por todo Magui! Ferro siempre será tu casa”, agregaron.

La carrera de Magui Giménez en el fútbol femenino

La joven nacida en Guaymallén comenzó su vida futbolística en Gimnasia y Esgrima, para después vestir las camisetas de Alianza, Pink FC, FADEP y AMUF. Además, durante ese período, defendió los colores de la selección mendocina en varios torneos de relieve nacional.

Magui Giménez en Gimnasia Giménez se inició en el futsal de Gimnasia para después pasar al fútbol 11.

A los 16 años llegó a Ferro Carril Oeste, en donde consiguió el ascenso de categoría y disputó varios torneos de primera división, lo que le valió para ser convocada para las selecciones argentinas juveniles.

Con la Albiceleste, formó parte del plantel que jugó la Copa del Mundo sub 20 Colombia 2024 hasta llegar al combinado mayor, en donde disputó la última Copa América. Ahora, Magui tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo. Todo un lujo.