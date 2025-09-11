Ariel Broggi en MDZ: la clave de la competencia interna en un Lobo que se ilusiona con el ascenso

Gimnasia y Esgrima vive un momento inmejorable. Con el ánimo por las nubes después de un triunfazo, dependiendo de sí mismo a cuatro fechas del final, con la ilusión a flor de piel pensando en quedarse con la zona y poder meterse en la final por el primer ascenso . Todo brilla en el pueblo mensana.

En ese contexto, y con la mente puesta en el próximo partido, que será el lunes a las 15.30 ante Agropecuario, en Carlos Casares, el DT del Lobo , Ariel Broggi , habló de todo en Una de Más , la tira deportiva de MDZ Radio .

El entrenador se refirió al partido con Gimnasia y Esgrima de Jujuy , a lo que viene, a su llegada al club e hizo especial hincapié en la competencia interna, una de sus argumentos para explicar el buen momento del equipo, entre otros temas.

El entrenador blanquinegro, Ariel Broggi , remarcó en un momento de la charla, su estrategia como líder del grupo y explicó de qué manera trata de llevar al plantel al máximo nivel posible de competencia. "Lo que intentamos siempre es empezar a competir y a ganar los partidos en la semana. Siempre se los digo a ellos. Nosotros tenemos que tratar de ser competitivos en la diaria, para después serlo en los partidos. Eso es lo que siempre busqué desde el primer día. Que todos estén preparados. La competencia individual en cada posición me va a hacer tener un equipo competitivo. Este equipo está acostumbrado a jugar finales y estamos cerca, aunque lejos a la vez, y por eso siento que tenemos que ir partido tras partido", reconoció.

Al mismo tiempo, el ex DT de Banfield resaltó su idea y contó: "Es uno de los objetivos que tengo como entrenador, tener una competencia interna, el saber que todos tenemos estar preparados. Lo dije el primer día e intento obrar como el mensaje que le digo a los jugadores. Intento tomar ese tipo de decisiones. Es importante prepararse para 10, 12, 45, 90, porque nunca sabés cuándo te va a tocar. Es mi trabajo darle las herramientas a todos por igual, tratarlo a todos por igual y saber que a cualquiera le puede tocar. A veces pienso los partidos de una manera, después de otra y en esos cambios tengo que modificar nombres también".

Y completó sobre sus modos como entrenador: "Soy un obsesivo de la gestión, que tiene que ver con esto de tener un grupo completo competitivo. En estos momentos que estamos en etapas finales, si vos no tenés un grupo que empuje a los 11 que están jugando es difícil llegar, porque pasan cosas, lesiones, amarillas, bajas en el rendimiento. Lo que hablaba del arte de gestionar es esto: tratar de adecuar lo que te gusta al contexto que te toca. También no es lo mismo armar un equipo de cero a entrar a un grupo armado. Entonces uno no tiene tiempo de cambiar radicalmente a lo que te gusta. Hay que flexibilizar, negociar algunas cosas. Creo que el contexto marca todo".

El gran triunfo ante los jujeños

Por otro lado, Broggi no dejó pasar la chance de recordar el triunfo del pasado domingo ante los jujeños y manifestó al respecto: "El resultado del otro día (1 a 0 ante Gimnasia de Jujuy) fue la consecuencia del camino que se viene trazando más allá de esta seguidilla que tuvimos sin obtener buenos resultados. Si vos no mereces perder cuando te toca hacerlo, después es difícil levantar el ánimo del equipo. Pero el equipo estaba, sostuvo una idea clara y por suerte el otro día pudimos plasmarlo en el resultado".

Y agregó: "No merecimos perder los partidos con Central Norte y Deportivo Morón, pero bueno, nosotros vivimos de ganar y lo bueno del otro día (ante los jujeños), más allá del resultado, que siempre es lo primero, que el equipo estuvo bien, jugó muy bien y eso a mi me tiene contento".

Asimismo, recordó la emoción y el desahogo por el gol de Imanol González: "El gol fue un descontrol y la anécdota en el grupo fue 'qué hiciste en el gol, con quién lo festejaste' porque fue una explosión muy grande. El equipo estuvo muy bien, habíamos errado, pero siempre fuimos protagonistas y el que fue a buscar".

Por otro lado, ante la consulta de su llegada al equipo, en reemplazo de Ezequiel Medrán y con el equipo en una buena posición en la tabla, declaró: "Te voy a dar una contestación media gris. Era el trabajo más fácil del mundo y a la vez el más difícil, porque ya tenía un grupo que estaba armado, que estaba peleando cosas arriba y eso te motiva y lo hace buscar ser mejor. Pero a la vez la vara estaba muy alta. Por suerte tuve un buen arranque, el equipo pudo sostener cómo venía. Depende la óptica con que lo mires. Si teníamos un mal arranque el primer cuestionado iba a ser yo".

La nota completa con Ariel Broggi en Una de Más