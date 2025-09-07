Aún con todas sus dificultades, Gimnasia es el mejor equipo de la Primera Nacional y hoy lo ratificó
Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó a Gimnasia de Jujuy 1 a 0 sobre la hora después de buscarlo durante 90 minutos. Por qué es merecida la victoria.
No es el Barcelona de Guardiola. Ni cerca está de tener detalles de la Argentina de Lionel Scaloni, ni siquiera se asemeja al propio Gimnasia de los viejos nacionales, con el Víctor y compañía. Está clarísimo. Pero así y todo, con innumerables falencias, le alcanza para ser el mejor equipo de la categoría.
¿Por qué? Porque no hay un sólo rival que lo haya superado desde lo futbolístico en 30 partidos. Aún en los peores encuentros encontró respuestas, a veces colectivas, a veces individuales. Y este domingo lo demostró ante el rival que llegaba como puntero de la Zona B.
Gimnasia no fluye, y mucho menos brilla. A veces ni siquiera genera situaciones claras de peligro. Pero va, intenta, mete al rival contra su arco, lo obliga a jugar a defenderse. Y, en la Primera Nacional, es demasiado.
Al equipo de Ariel Broggi le sobran ganas de ganar. Insisto, aún con sobradas limitaciones. Tiene un objetivo clarísimo y va tras él, con uñas y diente.
Este domingo fue una muestra más de lo descripto en las líneas anteriores. El Lobo, el del Parque, el mendocino, minimizó a un rival que no mostró absolutamente nada. El conjunto jujeño llegó a Mendoza con la guardia alta, preocupado por lo que podía hacer Bryan Ferreyra, el árbitro, y se olvidó de lo que podía hacer Brian Ferreyra, el 9 mensana, la figura del partido.
Los jujeños llegaron una vez con claridad, al minuto de juego. Después, se olvidaron de atacar y de jugar. El Gimnasia de Jujuy de Matías Módolo fue el Deportivo Riestra modelo 2023, equipo con el que consiguió el ascenso con las mismas formas con las que intentó llevarse algo este domingo de Mendoza. Pero se fue con las manos vacías porque los de Broggi no se dieron por vencido hasta el minuto final.
En un partido con escasísimo tiempo neto de juego, el que lo buscó, el que no hizo tiempo, el que fue al frente y mereció la victoria, se quedó con ella. Gimnasia y Esgrima de Mendoza ganó una verdadera batalla y está a cuatro partidos de meterse en la final por el primer ascenso.