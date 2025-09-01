Gimnasia empató 1-1 frente a Nueva Chicago en Mataderos y no pudo recuperar la punta de su zona

Gimnasia y Esgrima de Mendoza empató 1-1 frente a Nueva Chicago , en el estadio República de Mataderos, por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional . Diego Arroyo adelantó al local a los 17’ del primer tiempo, mientras que Facundo Lencioni igualó de penal en tiempo de descuento del primer tiempo.

El partido, arbitrado por Álvaro Carranza en el estadio República de Mataderos, tuvo más fricción que buen juego. Gimnasia intentó reaccionar tras dos derrotas consecutivas, frente a Central Norte y Morón, pero le costó generar profundidad y claridad en ataque.

Gimnasia rescató un punto en su visita a Chicago y ahora se juega todo el próximo domingo frente al puntero.

En el primer tiempo, el Lobo tuvo chances claras al inicio, con disparos de Mario Galeano que no encontraron red. Nueva Chicago se acomodó y abrió el marcador tras un error defensivo que permitió a Diego Arroyo rematar cruzado para el 1-0.

Sobre el final del primer tiempo, una buena contra permitió que Nicolás Ferreyra recibiera una falta dentro del área (pisotón) y el árbitro Carranza sancionara penal para el Lobo mendocinno que Lencioni cambió por gol y selló el 1 a 1.

Lencioni puso el 1-1 de penal para Gimnasia antes del descanso

El complemento comenzó con ambos equipos buscando la victoria, pero el partido fue perdiendo ritmo y claridad. Gimnasia asumió protagonismo, con Lencioni como figura en ataque, pero los cambios y variantes no lograron generar peligro real. Chicago apostó a salidas rápidas por los laterales, sin eficacia en la definición. El juego terminó siendo desordenado y con pelotazos como recurso principal.

Con este empate, Gimnasia suma un punto valioso como visitante, pero dejó pasar la oportunidad de ser puntero. El Lobo quedó con 53 puntos, uno menos que Gimnasia de Jujuy, a quien enfrentará el próximo domingo desde las 16 en el Víctor Legrotaglie, en un duelo que promete ser una final anticipada por la punta de la Zona B.

El minuto a minuto de Nueva Chicago vs Gimnasia