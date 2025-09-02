¡Atención, Lobos! Cambió de horario la "final" entre Gimnasia y Gimnasia de Jujuy

Este martes, confirmaron la modificación del horario del partido de los Gimnasia que se disputará el domingo que viene por la fecha 30 de la Primera Nacional.

Este domingo se jugará una final anticipada en el Víctor Legrotaglie. Se enfrentan Gimnasia y Esgrima y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El puntero, los jujeños, y su escolta, el equipo mendocino. El que gana dará un paso importantísimo para meterse en la final por el primer ascenso en la Primera Nacional.

El conjunto de Ariel Broggi perdió la punta tras una serie de tres partidos sin ganar: derrotas ante Central Norte de Salta y ante Deportivo Morón y empate con Nueva Chicago.

Producto de esos resultados, todos de visitante, el Mensana cayó al segundo lugar y su próximo rival quedó puntero con 54 puntos, contra 53 del Blanquinegro.

En el encuentro del domingo no tiene margen de error el conjunto mendocino, que debe ganar sí o sí, a falta de 5 fechas para el final de la etapa regular de la segunda categoría del fútbol argentino.

En el último antecedente entre ambos, por la primera ronda de este torneo, Gimnasia y Esgrima de Jujuy venció al equipo dirigido en aquel momento por Ezequiel Medrán, 2 a 0.