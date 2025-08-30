Gimnasia y Esgrima: 117 años de historia y un presente que ilusiona

Es un cumpleaños muy especial para Gimnasia. Atravesado por enormes años de éxitos, con caídas pronunciadas, hoy sueña nuevamente con la gloria.

La historia marcada por el presente. Los años de gloria que buscan aparecer nuevamentre en escena. La grandeza que pareció perderse y que intenta asomarse otra vez. El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza cumple 117 años de vida este 30 de agosto de 2025 y lo hace en medio de un contexto muy especial: la institución está ordenada y en crecimiento y el sueño de ascenso del primer equipo está a la vuelta de la esquina.

Uno de los clubes más importantes de la provincia y el más antiguo de todos los que aún existen en Mendoza, festeja este sábado un nuevo aniversario. De las viejas glorias y los años dorados, a este presente, pasando por momentos de angustia, de olvido, de retroceso, de malas épocas.

Por esto, este año es especial. Más allá de que, para aquellos que peinan canas, los viejos nacionales, el Víctor y el "toque Lobo toque" serán irrepetibles, este presente, con la posibilidad de volver a los primeros planos nacionales, se acerca a ese pasado lleno de gloria.

Hoy Gimnasia sueña. Su gente ve posible lo que hace un tiempo parecía estar a años luz: un presente en lo más alto, con el protagonismo que la institución merece, con la bandera blanquinegra bien representada, siempre.

Los hinchas del Lobo reciben los 117 años expectantes, con la esperanza de dejar de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Celebran la historia, ilusionados por el presente.