Se le acabó el crédito: Gimnasia perdió otra vez y ya no tiene margen de error

Gimnasia cayó este miércoles ante Morón y, a pesar de seguir líder de su zona, sólo un punto lo separa de su escolta, Gimnasia de Jujuy. Y se acercan otros.

Gimnasia y Esgrima volvió a perder. Tras cuatro triunfos consecutivos con Ariel Broggi como DT, llegaron dos derrotas al hilo y la lógica preocupación por haber dejado 6 puntos en el camino en la recta final del certamen, aunque el equipo mensana sigue líder de la Zona B de la Primera Nacional.

Ahora, tras las caídas ante Central Norte de Salta, el pasado sábado, y ante Deportivo Morón, este miércoles, los de atrás, acechan al Lobo. Gimnasia y Esgrima de Jujuy quedó a un punto, el Gallito se puso a tres, y Estudiantes de Río Cuarto, a cinco. Todos muy pegados, a falta de 6 juegos para el final de la fase regular.

En el Nuevo Francisco Urbano, el Lobo repitió virtudes y errores ante Morón. Al igual que frente a los salteños, el conjunto de Broggi fue al frente, manejó la pelota mejor que su rival y generó varias situaciones claras de gol. Pero no la metió. Y Morón si lo hizo. En un descuido del fondo mensana, el equipo bonaerense sacó ventaja y pudo sostenerla hasta el final.

Lo positivo sigue siendo el rendimiento colectivo. Que no es brillante, pero si sólido para la categoría. Lo negativo es que, a pesar de eso, volvió a fallar en detalles que le impidieron conseguir un buen resultado. Sobre todo, en el aspecto defensivo.

Fueron, estos dos últimos encuentros, casi un calco. Cayó sin merecerlo, aunque sí siendo responsable de la derrota, con la sensación de que sucedió más por errores propios que por virtud de los rivales, que claramente son menores.