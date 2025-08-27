Gimnasia cayó 1-0 con Morón y el Gallito se puso a tres puntos de alcanzarlo en la cima de la Zona B

Con gol de Emiliano Franco, Deportivo Morón derrotó 1-0 a Gimnasia en un duelo pendiente de la Zona B de la Primera Nacional y se puso a una victoria en las posiciones.

Deportivo Morón derrota a Gimnasia y se pone a tres del Lobo mendocino en la pelea por el ascenso.

El gol de Deportivo Morón ante Gimnasia .

Gimnasia y Esgrima cayó 1-0 ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un duelo pendiente de la Zona B de la Primera Nacional y sufrió su segunda derrota consecutiva. Pese al tropiezo, sigue como único líder con 52 puntos, apenas uno por encima de Gimnasia de Jujuy.

El único gol del encuentro llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Tras un centro desde la izquierda, Emiliano Franco apareció por el segundo palo y con un zurdazo de aire puso el 1-0 definitivo para el Gallito.

El gol de Deportivo Morón ante el Lobo El gol de Deportivo Morón ante Gimnasia El gol de Deportivo Morón ante Gimnasia. TyC Sports

Morón celebró su segunda victoria al hilo y escaló al tercer lugar de la tabla con 49 unidades, quedando a solo tres del puntero. En el complemento incluso pudo ampliar la ventaja, aunque no estuvo fino en la definición.

El Lobo mendocino, en cambio, generó varias chances claras para empatar en el segundo tiempo, pero se topó con la gran actuación del arquero local y con su propia falta de precisión en los metros finales.