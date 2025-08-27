¿Ante Venezuela será el último partido oficial de Lionel Messi en la Argentina? Qué dicen en su entorno

Falta una semana para volver a ver a los campeones del mundo y bicampeones de América. La Selección argentina de Lionel Messi cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 recibiendo a Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre a las 21:30 en el Monumental y visitando a Ecuador el martes 9 (20:00 hora de Argentina).

De cara al duelo frente a la Vinotinto, en las últimas semanas se instaló un juego mediático que pondría los pelos de punta de todos los argentinos: Lionel Messi podría disputar su último partido oficial con la Albiceleste en el país, ya que frente a la Tri jugará de visitante y los próximos encuentros por los puntos serían en 2027, post mundial en suelo norteamericano.

Qué dijeron desde el entorno de Lionel Messi sobre su posible último partido oficial en Argentina Es imposible saber si el ocho veces ganador seguirá jugando en la Selección luego de disputar su sexto mundial y ante ello muchos se preguntan si será realidad que Leo disputará su último compromiso oficial en su tierra el próximo jueves en el Monumental. Es por esto que desde su entorno hablaron al respecto: "Se verá en el día a día. Siempre tranquilos y sin apuro, porque lo más importante para él es cómo se sienta en cada momento. La decisión es muy personal y la tomará él cuando crea que es el momento", le confirmaron al Diario Olé.

Hoy en día, el capitán del Inter Miami tiene la cabeza puesta en su equipo y en volver a ponerse la camiseta de la Selección argentina en esta última doble fecha de Eliminatorias. En lo que va del año, Lionel Messi disputó dos encuentros con la Albiceleste (Chile y Colombia) y podría jugar seis más si disputa los partidos ante Venezuela y Ecuador y los amistosos en octubre y noviembre (Angola e India).