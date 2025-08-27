Con Messi en duda, Inter Miami juega la semi de la Leagues Cup ante su clásico, Orlando City: hora y cómo ver en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a la final del certamen cuando se midan en una nueva edición del Clásico del Sol al Orlando City.

El Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul está a un paso de jugar una nueva final en su historia. Para ello, deberán vencer en el Clásico del Sol al Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup este miércoles a las 21:30 (hora de Argentina) en el Chase Stadium de Miami. Este encuentro se podrá ver por la plataforma de streaming Apple TV.

El equipo comandado por Javier Mascherano viene de empatar 1-1 frente al DC United por la MLS, pero en el certamen dejó en el camino a los Tigres de México al derrotarlos con un doblete de penal de Luis Suárez. Ahora, el Inter Miami tendrá que medirse ante los Leones, uno de los pocos equipos al que no pudieron vencer en lo que va del año (perdieron los dos partidos: 0-3 y 1-4).

Lionel Messi podría volver al once en el clásico frente a Orlando De cara a este compromiso, el entrenador argentino recuperaría a Lionel Messi, quien se perdió los últimos encuentros porque tras convertir un gol y brinda una asistencia ante LA Galaxy, el astro rosarino se resintió de su leve lesión muscular que sufrió en el duelo ante el Necaxa por la segunda fecha del torneo. Ahora, tras entrenarse a la par del grupo, Leo volvería a ser titular, pero el Jefecito esperará hasta último momento para confirmarlo.

lionel messi inter Lionel Messi podría volver al once en las semis ante Orlando City. Instagram @leomessi El otro que también volvería a ser titular es Jordi Alba. El lateral izquierdo español, que había sufrido una molestia en su rodilla derecha en el partido de cuartos de final ante Tigres, ya se entrenó a la par de sus compañeros y regresaría al once inicial de cara al duelo frente al Orlando City.