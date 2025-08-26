Dembelé reveló el consejo de Messi que lo hizo mejorar en su juego y lo acerca al Balón de Oro: "Me dijo que fuera más..."

El candidato al Balón de Oro, Ousmane Dembelé, habló de la importancia de Lionel Messi en su carrera y reveló una charla íntima que lo llevó a hacer un click.

Falta poco menos de un mes para que France Football revele de una vez por todas al próximo ganador del Balón de Oro, un premio que, a diferencia de otros años, está más peleado y discutido que nunca. Ousmane Dembelé, el jugador del PSG y uno de los máximos candidatos a quedarse con el galardón por su excelentísima temporada 2024/25, habló sobre la entrega del premio y marcó cuál fue el factor clave para su presente actual: Lionel Messi.

Dembelé, a corazón abierto sobre el papel de Messi en su carrera El extremo campeón del mundo con Francia en 2018 reveló detalles de lo que fue su relación con el ídolo de la Selección argentina durante su etapa en el Barcelona y explicó cómo la influencia del 10 cambió por completo su forma de ver las cosas: “Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado de la suya, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas”, comentó el delantero.

En la misma línea, la gran figura del equipo parisino, en la nota que brindó en Four Four Two, contó una charla íntima que tuvo con el actual futbolista de Inter Miami y que lo llevó a hacer un click en su carrera: “Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.

Dembelé con el estadio Montjuic, donde hace de local Barcelona, de fondo. Foto: @PSG_espanol Dembelé con el estadio Montjuic, donde hace de local Barcelona, de fondo en un partido de la Champions pasada. Foto: @PSG_espanol A su vez, Dembelé no dejó pasar la oportunidad para llenar de elogios al astro argentino y expresar su total admiración por él: “Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”, sentenció el francés de 28 años.