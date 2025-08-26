Un ídolo de los All Blacks se emocionó con el festejo de Los Pumas tras su triunfazo ante Nueva Zelanda: "Escenas como esta me..."

Sony Bill Williams, exjugador y dos veces campeón mundial con los All Blacks, destacó el histórico triunfo de Los Pumas con un sentido mensaje en sus redes.

La histórica primera victoria de Los Pumas ante los All Blacks en suelo argentino sigue generando muchísima repercusión a nivel mundial. En ese contexto, a grandes personalidades del rugby les impactó de lleno el emocionante festejo del combinado nacional junto a la gente tras el 29-23 logrado, y trascendió camisetas.

El sentido posteo de un ídolo de los All Blacks tras ver los festejos de Los Pumas en Vélez Al menos ese es el caso de Sony Bill Williams, un ídolo kiwi que, más allá de haber ganado todo con la Selección de Nueva Zelanda (campeón de los Mundiales 2011 y 2015), contó las distintas sensaciones que sintió al ver la alegría de los jugadores argentinos tras el inolvidable triunfo en el estadio de Vélez.

"Nunca me gusta ver perder a mis hermanos de los All Blacks, pero escenas como esta me hacen volver a enamorarme de nuestro hermoso deporte. ¡Bien hecho, Los Pumas!", fue el cálido mensaje que publicó Williams en su cuenta de X, reposteando un video de los festejos en el campo de juego.

Never like seeing the @AllBlacks brothers lose but scenes like this make me fall in love with our beautiful game all over again. Well done @lospumas — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) August 24, 2025 A contraposición de la noche gratificante que vivieron Los Pumas, la derrota que sufrieron los All Blacks vino de la mano con una autocrítica muy dura por parte de su coach y de los propios jugadores. Además, los medios del país de Oceanía relataron los hechos de manera lapidaria para enmarcar el fracaso del seleccionado. "Los indisciplinados All Blacks sufren su primera derrota ante Pumas en Argentina", tituló Stuff.