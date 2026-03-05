Orgullo mendocino en Los Pumas: Isgró y González, convocados para el nuevo camp del seleccionado

El rugby mendocino vuelve a tener presencia en la élite del seleccionado argentino. Rodrigo Isgró y Juan Martín González fueron convocados por el entrenador Felipe Contepomi para integrar el plantel de Los Pumas que participará de un nuevo camp de preparación en Europa, en el inicio de la temporada internacional del seleccionado.

La concentración se realizará en Londres y reunirá a 31 jugadores que comenzarán a preparar el calendario de competencia del conjunto nacional, que tendrá varios compromisos internacionales a lo largo del año.

Entre ellos aparecen los dos representantes mendocinos, que ya se han convertido en nombres habituales dentro del seleccionado argentino.

Uno de los mendocinos convocados es Rodrigo Isgró , uno de los jugadores que más protagonismo ha ganado en el seleccionado en los últimos años.

El wing surgido del rugby cuyano se consolidó como una de las principales armas ofensivas de Los Pumas gracias a su potencia física, su velocidad y su capacidad para romper líneas defensivas.

Su crecimiento dentro del seleccionado lo convirtió en una pieza clave dentro del sistema de juego argentino, especialmente en los últimos compromisos internacionales.

Juan Martín González, el equilibrio en los forwards

El otro mendocino presente en la convocatoria es Juan Martín González, tercera línea que también se ha afianzado como uno de los nombres importantes dentro del pack de forwards del equipo nacional.

El jugador formado en Marista Rugby Club se destaca por su despliegue físico, su capacidad defensiva y su presencia constante en el juego suelto, características que lo llevaron a consolidarse dentro del seleccionado argentino en los últimos ciclos internacionales.





Juan Martín González Juan Martín González podría ser titular en el debut de Los Pumas ante los All Blacks en Córdoba por el Rugby Championship. X: @albicelesteilu

Un plantel que empieza a preparar el año

El camp en Londres marca el primer paso de Los Pumas en la temporada, en un año que incluirá varios desafíos importantes para el seleccionado.

El equipo argentino disputará una serie de partidos internacionales como local: enfrentará a Escocia, Gales e Inglaterra durante julio, y luego se medirá con Sudáfrica y Australia en los tradicionales test matches de la ventana internacional.

Mendoza sigue aportando a la historia Puma

La presencia de Isgró y González vuelve a confirmar la importancia histórica que tiene Mendoza dentro del rugby argentino.

La provincia ha sido cuna de numerosos jugadores que vistieron la camiseta nacional a lo largo de las décadas y que dejaron una huella dentro del seleccionado.

Ahora, la historia continúa con estos dos representantes que siguen llevando el nombre del rugby mendocino a los escenarios más exigentes del mundo.