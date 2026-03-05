Vóley: Francisco Oropel, la promesa mendocina que sueña con jugar el Mundial U17

El vóley mendocino vuelve a ilusionarse con una nueva generación de talentos. Entre ellos aparece Francisco Oropel , un joven jugador de San Martín de Porres , que forma parte del proceso de la Selección argentina U17 y que sueña con meterse en la lista definitiva para disputar el próximo Mundial de la categoría.

La Albiceleste inició una nueva concentración en Buenos Aires , donde el cuerpo técnico trabaja con los juveniles que buscan asegurarse un lugar en el equipo que representará al país en la cita ecuménica.

Para Oropel, esta convocatoria representa un paso enorme en su carrera y también una oportunidad para seguir colocando al vóley mendocino dentro de los seleccionados nacionales.

En el horizonte aparece un desafío grande: el Mundial U17 , que se disputará del 19 al 29 de agosto en Qatar .

La concentración forma parte del proceso de evaluación y preparación del seleccionado juvenil. Allí, cada entrenamiento y cada práctica sirven para definir quiénes integrarán la nómina final que viajará al torneo más importante de la categoría.

El mendocino buscará convencer al cuerpo técnico y quedarse con uno de esos lugares.





Francisco Oropel

Mendoza, tierra de voleibolistas

La presencia de Oropel dentro del proceso de selecciones juveniles confirma algo que se repite desde hace años: Mendoza sigue produciendo talentos para el vóley argentino.

En los últimos tiempos, varios jugadores de la provincia han tenido protagonismo en equipos nacionales. Un ejemplo es Agustín Loser, quien incluso llegó a ser capitán del seleccionado mayor en competencias internacionales.

A eso se suman otros jóvenes que participaron en mundiales juveniles, como Fausto López y Emiliano Molini en la categoría U21, o Valentín Yapura en la U19.

Ahora, la ilusión se renueva con Francisco Oropel, otro mendocino que busca abrirse camino en el vóley internacional.

Un sueño que empieza a tomar forma

Para cualquier jugador juvenil, vestir la camiseta de la Selección argentina es un sueño enorme.

Para Oropel, además, representa la posibilidad de llevar el nombre de Mendoza a un Mundial.

Todavía queda camino por recorrer y la lista definitiva no está confirmada. Pero el primer paso ya está dado: el mendocino está dentro del proceso.

Y cuando un jugador entra en esa puerta, el sueño de jugar un Mundial deja de ser una fantasía y empieza a parecerse a una meta posible.