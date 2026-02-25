Liga Femenina de Vóley: dos equipos mendocinos entre los ocho mejores

Pacifico y Regatas jugarán desde mañana jueves los cuartos de final de la Liga Femenina de Vóley. San Martin luchará por la permanencia.

Dos equipos mendocinos cumplieron este martes con el objetivo principal: asegurarse un lugar entre los ocho mejores de la Liga Nacional Femenina de Vóley, en el marco de la fase regular en el estadio Pacífico.





Liga Femenina de Vóley en Pacifico. Club General San Martín logró la clasificación en un final vibrante. En un partido clave frente a Monteros Vóley, las locales se impusieron en un emocionante tie break tras parciales de 23-25, 26-24, 25-27, 25-22 y 15-6, coronando así su pase a cuartos de final. Allí enfrentarán a Club Banco Provincial de Santa Fe, tercero en la Zona 1.

pacifico 2 Mientras tanto, Club Mendoza de Regatas también selló su pase pese a caer 3-1 en su último choque de la fase de grupos ante Banco Provincial de Santa Fe, con parciales de 25-17, 16-25, 16-25 y 11-25. Su rival en cuartos será San Martín de Formosa.

Por otro lado, Municipalidad de San Martín cierra la fase regular participando en el torneo de Permanencia, tras terminar en el séptimo puesto de su zona. En su partido final, derrotaron 3-2 al Club San José (Entre Ríos) con parciales de 22-25, 25-22, 25-23, 16-25 y 15-10.