Quién es Jonathan Spiff, el delantero nigeriano de River que Coudet convocó por primera vez

Tiene 19 años, es de raíces africanas y la rompe en la Reserva de Marcelo Escudero. La historia del atacante que podría debutar en River por la Sudamericana.

En la previa de una semana determinante para River, Eduardo Coudet empezó a mover fichas y sorprendió con una convocatoria muy particular. Pensando en cuidar jugadores para la final del Torneo Apertura contra Belgrano, el DT incluyó a Jonathan Spiff entre los citados para enfrentar a Bragantino por la Copa Sudamericana.

El delantero con raíces nigeriana y aparece como la gran apuesta del cuerpo técnico millonario en medio de una rotación poco habitual. Con 19 años y 1,87 metro de altura, ya había dado que hablar en la Reserva de Marcelo Escudero, donde empezó a sumar minutos este año: debutó el 12 de febrero ante Barracas Central y una semana después convirtió su primer gol.

Cómo fue el desembarco de la Jonathan Spiff en River Su padre, Godwin, emigró hacia la Argentina en 2006 por trabajo y poco tiempo después formó una familia en Buenos Aires. Jonathan nació al año siguiente y desde muy chico quedó ligado a River: con apenas siete años realizó una prueba y comenzó su camino desde las infantiles.

Al momento, Spiff lleva dos tantos y una asistencia en 10 partidos disputados con la Reserva (fue titular en siete). Ese rendimiento sostenido llamó la atención de Coudet, que ahora decidió darle la posibilidad de entrenarse junto al plantel profesional y meterse en una lista de Primera.

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