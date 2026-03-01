Mendoza protagonista en la Liga de Vóley: Pacífico brilló, Regatas respondió y San Martín resistió

La Liga Nacional Femenina de Vóley 2026 dejó una certeza: Mendoza no fue de paso. Compitió, incomodó y cumplió objetivos. El torneo, con sede principal en el club del barrio Pacífico, encontró a tres equipos locales escribiendo historias distintas pero igual de valiosas: un top 5 que suena a hazaña silenciosa, un 7° puesto construido con paciencia y una permanencia que se defendió como se defienden las cosas que importan.

Club General San Martín (Pacífico): anfitrión, protagonista y top 5 Pacífico fue casa y también bandera. Cerró el torneo en el 5° lugar, la mejor ubicación entre los mendocinos, y lo hizo con un equipo que jugó con la naturalidad de quien entiende el oficio: bloqueo firme, defensa larga y cabeza fría en los cierres. No hubo estridencias; hubo trabajo. Y eso, en torneos largos, suele pesar más que el ruido.

Pero el mérito no quedó solo dentro de la cancha. La comisión directiva de Pacífico montó un operativo que no siempre se ve: recibir un torneo de esta jerarquía, poner el club en condiciones, sostener la logística cuando el clima se puso áspero y sobrellevar tormentas sin que el espectáculo perdiera pulso. Hubo horas invisibles, manos anónimas y una certeza compartida: si Mendoza iba a ser sede, debía estar a la altura. Y lo estuvo. El torneo avanzó “sobre ruedas”, como se dice fácil y se logra difícil.

regatas liga Club Mendoza de Regatas: constancia para un sólido 7° puesto Regatas sostuvo una línea clara de juego durante toda la competencia y terminó 7° a nivel nacional. No alcanzó para pelear por el 5°, pero sí para confirmar una identidad competitiva frente a rivales de peso. El suyo fue un recorrido de resistencia y aprendizaje: sets largos, ajustes finos y la sensación de que el equipo sabe dónde quiere estar. A veces, el crecimiento no hace ruido; simplemente se nota.

Municipalidad de San Martín: la permanencia como victoria íntima La historia más emotiva fue la de Municipalidad de General San Martín. En la Zona Permanencia, el equipo atravesó momentos bravos, pero aseguró su plaza en la Liga. Y eso, en un torneo que aprieta, vale como un campeonato íntimo: sostener la categoría es defender el lugar en la mesa grande. Hubo carácter, hubo oficio y hubo un grupo que eligió no rendirse cuando el margen se achicaba.