Tras anunciar su retiro, Cristian Lema apuntó contra la dirigencia de Boca: "Es muy difícil irse bien"

Cristian Lema, que este jueves colgó los botines tras un año sin jugar, rompió el silencio y fue muy crítico de los manejos institucionales de Boca.

Este jueves se supo que Cristian Lema, a sus 35 años de edad y tras un año colgado en Boca Juniors sin jugar ni ser convocado, decidió retirarse de manera definitiva del fútbol profesional. Tras colgar los botines, volverá a Puerto Madryn, su ciudad natal, para establecerse con su familia y dedicarse a los negocios.

El defensor central no arrastraba ninguna lesión en el último tiempo y se encontraba en óptimas condiciones físicas, entrenándose por su cuenta y separado del plantel. En ese sentido, durante el transcurso del día, el ex Newell's y Lanús rompió el silencio y apuntó contra la dirigencia de el cuadro de la Ribera por cómo se comportaron con él.

Las críticas de Cristian Lema a Boca tras anunciar su retiro Las críticas de Cristian Lema a Boca tras anunciar su retiro "En junio del año pasado pedí que me dejen salir, me quedaban seis meses de contrato y no tenía sentido que siga, no les servía a ellos ni a mí. Lo hablé en su momento con Russo, que era el DT, que incluso me agradeció que le fuera a hablar, y me dijeron que iban a tratar de sacarme a préstamo", comenzó a relatar el zaguero en el stream Locos x la Pelota.

En ese sentido fue muy crítico de Juan Román Riquelme y su círculo de confianza: "El Consejo de Fútbol se manejaba de una forma que creen que les favorece. A mí me terminan diciendo el último día del mercado de pases que si tenía un club que me fuera. ¿A dónde querés que me vaya? Si los clubes que estaban tienen un tiempo para esperar pero se tienen que reforzar", resaltó con una risa irónica.