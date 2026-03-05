El conmovedor mensaje de la mamá de Tomás Aranda tras su debut como titular en Boca: "Nació con la bendición"

Tomás Aranda fue titular por primera vez y dejó una gran imagen en el triunfo 3-0 ante Lanús. Su mamá contó el ritual que repite antes de cada partido.

Tomás Aranda fue figura en Boca y su mamá no ocultó su emoción en la cancha.

El estreno como titular de Tomás Aranda en Boca no solo dejó una actuación destacada dentro de la cancha. También generó una escena cargada de emoción fuera de ella, cuando su mamá habló tras el triunfo 3-0 frente a Lanús y expresó el orgullo por el presente del juvenil.

El mediocampista de 18 años fue una de las figuras en la Fortaleza y su familia siguió de cerca el momento especial. Desde la tribuna, su madre no pudo contener la emoción y dejó un mensaje directo para su hijo: “Te amo con el alma, soy la mamá más feliz del mundo. No te puedo decir más nada porque ya lo sabés todo".

La emoción de la mamá de Tomás Aranda en la cancha de Lanús La madre de Tomás Aranda mostró su emoción en la Fortaleza La madre de Tomás Aranda mostró su emoción en la Fortaleza ESPN Durante el partido también hubo una jugada que despertó aplausos: un sombrero del juvenil que sorprendió a todos. Su madre reaccionó con humor y cierta picardía al referirse a esa acción. “Es maleducado, ojo”, bromeó la mamá en diálogo con ESPN.

Luego reveló que mantiene un ritual antes de cada encuentro. “Hablo con él todos los días y siempre le doy mi bendición antes de los partidos”, contó, al explicar el acompañamiento que tiene con su hijo en cada paso de su carrera.

La historia detrás del debut como titular de Tomás Aranda en Boca Aranda junto a sus padres el día que salió campeón de la Reserva Tomás Aranda junto a sus padres el día que salió campeón con la Reserva. Foto: tomas_aranda7/Instagram Aranda nació en 2007 en Ciudadela y su nombre comenzó a sonar muy temprano en Boca. Tras un breve paso por Ituzaingó, llegó al club de la Ribera y se consolidó en las inferiores. En 2023 fue capitán de la Séptima que dirigía Antonio Barijho y al año siguiente dio el salto a la Reserva.